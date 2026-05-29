Bộ ba chị em ruột Thái Lan gây sốt: Đẹp đều, học trường danh giá xứ Chùa vàng

Thời gian gần đây, bộ ba chị em nhà Ketprapakorn đang trở thành hiện tượng gây bàn tán. Gây sốt mạng xã hội bởi những khoảnh khắc gia đình dễ thương, hài hước, ba chị em này còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi học vấn ấn tượng và sự nghiệp thành công từ rất sớm.

Ba chị em ruột đình đám nhà Ketprapakorn.

Thông qua trang chung là The Currency Family, ba chị em gồm Frung Narikun, Pond Ponlawit và Euro Chawanwit khiến cộng đồng mạng thích thú bởi những khoảnh khắc đời thường, dù là đi du lịch, tham gia sự kiện hay đơn giản là ăn một bữa ăn. Đặc biệt, mỗi thành viên đều có những "chuỗi content" riêng biệt như "làm chị cả khó lắm", "góc khuất của con giữa" hay "những đặc quyền của em út".

Sinh năm 1997, chị cả Frung Narikun chính là tấm gương và là bệ phóng truyền thông đầu tiên của ba chị em. Cô bước chân vào giới giải trí từ sớm và nhanh chóng trở thành gương mặt được giới trẻ săn đón, bắt đầu với loạt phim Tuổi Nổi Loạn phần 3. Bên cạnh diễn xuất, Frung còn tốt nghiệp khoa Y trường Đại học Chulalongkorn danh giá bậc nhất Thái Lan và hiện đang là một bác sĩ thực tập.

Nối gót chị gái, người em thứ hai trong gia đình là Pond Ponlawit cũng sở hữu thành tích học tập nổi bật, song chọn dấn thân vào con đường nghệ thuật và nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng riêng. Sao nam sinh năm 1999 từng tốt nghiệp khoa Thông tin và Truyền thông (Chương trình Quốc tế) cũng tại trường Đại học Chulalongkorn, và sau đó theo học chương trình thạc sĩ về thương mại về kế toán. Năm 2019, Pond gây sốt khi tham gia loạt phim My Ambulance - Yêu Chàng Cấp Cứu cùng những bạn diễn đình đám như Billkin, PP Krit... và chính thức về mái nhà Nadao Bangkok từ năm 2022.

Cậu em út trong gia đình là Euro Chawanwit, sinh năm 2002. Dù không hoạt động nghệ thuật sôi nổi như anh chị, Euro vẫn sở hữu lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội nhờ sức hút tự nhiên của mình. Euro cũng đang theo học khoa Y tại trường Đại học Chulalongkorn giống hai anh chị của mình, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các vlog tư vấn mùa thi, chia sẻ mẹo học tập cùng chị gái. Không chọn diễn xuất, anh chàng đang xây dựng bản thân theo hướng nhà sáng tạo nội dung, lan tỏa kiến thức và cảm hứng đến với giới trẻ.