Cha Tôi, Người Ở Lại: Nhân vật không có trong bản gốc nhưng lại được yêu thích

HHT - Thông qua một động thái mới đây, người hâm mộ phát hiện lý do vì sao bé Pam (con gái Salim - Hải Long) lại thiên vị "anh Âm" hơn hẳn "chú Ninh".

HHT - Nhân dịp sinh nhật Kay Trần, DEARMAY và KAYFAM0605 - hai trạm sạc năng lượng của Kay Trần đã có những “sít rịt” riêng, làm quà tặng idol. Ngoài ra, trong tháng 5, fan Việt còn có hẹn với MilkLove với fan meeting “Milk Love - Connected Hearts in Vietnam”.

HHT - Sau khi đăng video tập nhảy, Quốc Anh khiến fan đoán già đoán non về việc tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Trước đó trên sân khấu Chung kết mùa 1, anh chàng từng bày tỏ mong muốn góp mặt tại mùa tiếp theo.