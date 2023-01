Chaewon (LE SSERAFIM) vừa bị khui tin hẹn hò nhưng HYBE đã phủ nhận từ 2 ngày trước

HHT - Một tạp chí của Nhật Bản đang bị cư dân mạng mỉa mai vì tung tin hẹn hò của Kim Chaewon (LE SSERAFIM) bằng loạt ảnh photoshop. Phía HYBE đã phủ nhận tin hẹn hò từ 2 ngày trước nhưng tạp chí này vẫn tung tin và để lời phản hồi trong phần trả phí khiến dân mạng càng phẫn nộ.

Sáng 18/1, tạp chí Nhật Bản - Shukan Bunshun đưa tin Kim Chaewon (LE SSERAFIM) đang hẹn hò, kèm một loạt ảnh bằng chứng. Bạn trai của Chaewon được cho là cựu rapper Young Blood X, đang là nhà sản xuất âm nhạc trong công ty thu âm trực thuộc HYBE.

Tuy nhiên bài viết vừa được đăng, người hâm mộ đã phát hiện tất cả chỉ là ảnh ghép. Bức ảnh gốc do Chaewon chụp cùng với thành viên cùng nhóm Sakura. Một vài người hâm mộ đã trực tiếp liên hệ với chủ nhân của tài khoản Instagram đề cập trong bức ảnh và nhận được câu trả lời: "Tất cả những bức ảnh tôi đăng đều là photoshop. Tôi chỉ là một fan bình thường".

Như vậy, trong tích tắc, tin hẹn hò của Chaewon đã được gỡ bỏ. Phía công ty quản lý của LE SSERAFIM - Source Music cũng lập tức khẳng định: "Tin đồn hẹn hò của Kim Chaewon là hoàn toàn sai sự thật".

Cư dân mạng còn mỉa mai tạp chí của Nhật Bản đã "nổ quá lố". Vì vào đêm 17/1, Shukan Bunshun "nhá hàng" sẽ tung tin hẹn hò của "một idol K-Pop nổi tiếng thế giới" vào 10 giờ hôm sau (theo giờ Việt Nam). Thời điểm này, cư dân mạng suy đoán idol K-Pop "đủ tầm" nổi tiếng thế giới chỉ có thể là thành viên của BLACKPINK hoặc BTS. Shukan Bunshun còn được coi như "Dispatch bản Nhật", càng khiến netizen ngóng chờ tin tức.

Đúng lời hẹn, 10 giờ ngày 18/1, tạp chí này tung tin hẹn hò nhưng idol K-Pop bị gọi tên lại là Chaewon - cựu thành viên của IZ*ONE, hiện là trưởng nhóm của tân binh LE SSERAFIM, sở hữu lượng fan lớn tại Nhật Bản nhưng công chúng khẳng định cô chưa đủ danh tiếng để được gọi là "idol K-Pop nổi tiếng thế giới". Cư dân mạng đang chế giễu tạp chí này đang làm trò cười đầu năm, mỉa mai "ảnh fan ghép vui nhưng cũng dám dùng để tung tin độc quyền".

Người hâm mộ còn phẫn nộ khi phát hiện tạp chí này đã liên hệ với HYBE và công ty chủ quản đã phủ nhận tin hẹn hò của Chaewon vào ngày 16/1. Tuy nhiên, Shukan Bunshun vẫn đăng tin vào 2 ngày sau và để phần phủ nhận này ở nửa sau của bài viết. Độc giả sẽ phải trả phí để đọc tin phủ nhận này.

Bài viết khui tin hẹn hò của Chaewon còn được tạp chí gắn tag Chaeyoung (TWICE). Lý do vì chủ tài khoản Instagram cũng thường xuyên đăng ảnh của em út TWICE. Tuy nhiên, nếu độc giả muốn biết lý do này sẽ phải trả phí. Điều này khiến ONCE (fandom của TWICE) dậy lên làn sóng phẫn nộ lớn, đặc biệt là ONCE tại Nhật Bản.

Mặt khác, một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn liệu tin hẹn hò "pha-ke" của Chaewon mà Shukan Bunshun tung ra có phải chỉ là dạo đầu, và sẽ mở ra một tin hẹn hò chấn động hơn?