Giới trẻ rủ nhau đến Thảo Cầm Viên mừng kỷ niệm một năm Capybara "debut"

HHTO - Sáng 3/1/2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu hút đông đảo du khách đến chung vui dịp kỷ niệm 1 năm gia đình Capybara Phú, Quý, Cát, Tường ra mắt. Sự kiện kết hợp cùng Tuần lễ Văn hóa Quốc tế tạo nên điểm đến lý tưởng cho giới trẻ và các gia đình trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Sáng 3/1, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận không khí nhộn nhịp trong ngày thứ Bảy của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Tâm điểm là khu vực Vườn thú thân thiện, nơi diễn ra lễ kỷ niệm tròn 1 năm hoạt động và 1 năm ngày gia đình chuột lang nước (Capybara) Phú, Quý, Cát, Tường chính thức "chào sân".

Du khách xếp hàng mua vé vào cổng Thảo Cầm Viên sáng ngày 3/1/2026.

Du khách tập trung tại khu vực Vườn Thú Thân Thiện từ sớm.

Khu vực chuồng nuôi bộ tứ nổi tiếng này tập trung lượng lớn khách từ sớm. Trước khi bắt đầu tham quan, ban tổ chức đã khuấy động không khí bằng màn hỏi đáp kiến thức thú vị về loài Capybara. Hoạt động này khiến cả Gen Z lẫn các bé Gen Alpha cực kỳ hào hứng tham gia.

Nhiều bạn trẻ hào hứng với phần hỏi - đáp cùng những phần quà lưu niệm.

Được biết, 4 chú chuột lang nước này từng gây sốt truyền thông dịp Tết Nguyên đán 2025. Sau một năm, sức hút của "biệt đội" này vẫn duy trì ổn định, luôn là khu vực hút khách bậc nhất tại đây.

Không khí sôi động tại khu vực trước chuồng Capybara.

Được biết, 4 chú chuột lang nước Phú, Quý, Cát, Tường từng tạo nên "cơn sốt" tại Thảo Cầm Viên dịp Tết Nguyên đán 2025. Sau một năm, sức hút của gia đình này vẫn duy trì ổn định, trở thành một trong những điểm nhấn của vườn thú.

Hoạt động tham qua và cho Capybara ăn sau phần hỏi đáp.

Đưa con đi chơi dịp cuối tuần, chị Nguyệt (Quận 3 cũ) cho biết: "Thảo Cầm Viên dạo này có nhiều chương trình sinh nhật cho các con thú nên bé nhà chị cũng thích đi, tháng đi cũng 1 - 2 lần". Những hoạt động tương tác định kỳ đang giúp nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình thay vì chỉ đến vào dịp lễ lớn.

Bên cạnh đó, du khách còn hào hứng trải nghiệm "Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - Đón mừng Năm mới 2026" (30/12/2025 - 4/1/2026). Không gian lễ hội được thiết kế hiện đại, hài hòa với mảng xanh, kết hợp cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, workshop thủ công và trình diễn nghệ thuật đa quốc gia. Chuỗi hoạt động đã tạo nên hành trình khám phá thế giới đầy màu sắc ngay giữa lòng TP.HCM.

Bạn nhỏ tham gia phần "bắt kem" tại khu vực hội chợ.

Khu vực ẩm thực tập trung du khách.

Khu vực tò he cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ.