Hướng dẫn cách nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ qua VNeID

LINH LÊ

HHTO - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội... sẽ được tặng 400.000 đồng/người, có thể nhận trực tiếp hoặc qua tài khoản an sinh trên VNeID.

Người dân được nhận quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo Nghị quyết 418/NQ-CP năm 2025 bằng 1 trong 3 hình thức sau:

- Nhận quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

- Tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có).

- Được chi trả trực tiếp bằng tiền.

screenshot-2025-08-28-231308.png

Dưới đây là hướng dẫn nhận 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 qua VNeID:

- Bước 1: Mở app VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2.

- Bước 2: Tại giao diện chính của VNeID, bạn sẽ thấy mục "An sinh Xã hội". Nhấn vào đây để bắt đầu quá trình đăng ký nhận hỗ trợ.

5cf92043a30b59ce734dbcca9a015cab.jpg

- Bước 3: Trong mục An sinh Xã hội, chọn "Tài khoản hưởng An sinh Xã hội" để khai báo thông tin nhận hỗ trợ.

- Bước 4: Chọn ngân hàng của bạn và điền chính xác số tài khoản ngân hàng. 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản này.

- Bước 5: Tiếp tục điền các thông tin cá nhân như: Họ tên, ngày sinh, số Căn cước công dân, địa chỉ thường trú... để hệ thống đối chiếu dữ liệu. Sau đó tích chọn ô "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" và nhấn "Tiếp tục".

- Bước 6: Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, nhấn "Gửi thông tin" để hoàn tất quy trình nhận tiền.

ok.jpg
LINH LÊ
Theo Thư viện Pháp luật
