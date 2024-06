Chappell Roan - giọng ca sẽ cạnh tranh giải Best New Artist với Sabrina Carpenter

HHT - Chappell Roan, tên thật là Kayleigh Rose Amstutz, đang là gương mặt mới nổi tại thị trường âm nhạc Âu Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi diễn mở màn cho Olivia Rodrigo và phát hành ca khúc "Good Luck, Babe!".

Tạp chí Billboard mới đây xác nhận Sabrina Carpenter khả năng rất cao sẽ nhận được đề cử Best New Artist tại giải Grammys năm tới. "Bạn có thể thắc mắc làm thế nào mà một nghệ sĩ lại được đề cử cho hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất khi họ đã phát hành tới album thứ sáu? Viện Hàn lâm xét điều kiện khi một nghệ sĩ đạt được bước đột phá lớn trong nhận thức của công chúng, chứ không phải dựa trên số lượng album họ đã ra mắt", Billboard viết. Tuy nhiên, Sabrina Carpenter cũng chưa phải cái tên chắc chắn sẽ rinh về chiếc kèn vàng danh giá tại hạng mục này khi thời gian gần đây, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào một gương mặt mới, đó chính là Chappell Roan.

Lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, Chappell Ronan sớm nhận ra niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Cô bắt đầu ca hát từ khi còn nhỏ tại các sự kiện trường học và địa phương. Chính tại đây, cô đã có cơ hội rèn luyện giọng hát và phát triển kỹ năng biểu diễn.

Năm 17 tuổi, giọng ca sinh năm 1998 đăng tải ca khúc Die Young lên nền tảng YouTube và nhanh chóng được ký hợp đồng với hãng đĩa Atlantic Records. Năm 2017, cô phát hành EP đầu tay School Nights, chính thức bắt đầu sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, thành công không đến dễ dàng với Chappell, cô bị hãng đĩa hủy hợp đồng vào năm 2020.

Năm 2020 cũng là thời điểm nữ ca sĩ nhận ra bản thân không phù hợp với những ca khúc buồn bã. Cô quyết định chuyển hướng sang sản xuất thể loại âm nhạc sôi động, lấy cảm hứng từ các drag queen. Đĩa đơn Pink Pony Club phát hành tháng 4/2020 được đánh giá là một sự khác biệt về phong cách so với những sản phẩm trước đó. Ca khúc nhận về nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn, giúp Chappell được chú ý nhiều hơn.

Chappell Roan ngày càng trở nên nổi tiếng khi được chọn làm nghệ sĩ mở màn tại SOUR Tour và GUTS World Tour của Olivia Rodrigo do cả hai có chung nhà sản xuất - Dan Nigro. Nắm lấy thời cơ này, nữ ca sĩ đã phát hành đĩa đơn Good Luck, Babe! và trình diễn ca khúc tại Coachella, Tonight Show.

Ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật trong năm 2024, giúp sự nghiệp của Chappell bước sang trang mới. Album The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023) cũng lội ngược dòng ngoạn mục trên các bảng xếp hạng, tiến thẳng vào Top 10 của Billboard 200.

Phong cách âm nhạc của Chappell Roan được mô tả là sự kết hợp giữa nhạc Pop hiện đại và những yếu tố cổ điển của Synth-pop những năm 1980. Cô chịu nhiều ảnh hưởng từ những nghệ sĩ lớn như Stevie Nicks, Katy Perry, Lady Gaga, Lorde. Chappell gọi Good Luck, Babe! là "bước đầu tiên trong hành trình tiếp theo của sự nghiệp" và hứa hẹn sẽ mang tới nhiều sự bất ngờ cho công chúng yêu nhạc.