Mới nổi với "Espresso", Sabrina Carpenter đã bị khán giả tố chảnh chọe?

HHT - Giọng ca "Espresso" đang nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả nhờ hàng loạt thành tích âm nhạc ấn tượng thời gian gần đây. Tuy nhiên, không ít người lại lên tiếng tố cáo Sabrina Carpenter mắc thái độ ngôi sao, sự thật thì sao?

Mới đây, một TikToker có tên là Morgan đã chia sẻ trải nghiệm của cô với nữ ca sĩ Sabrina Carpenter. Theo lời chia sẻ của Morgan, cô là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở Los Angeles mà Sabrina từng đến ăn. Sabrina được cho là có thái độ thờ ơ cũng như không tôn trọng đối với nhân viên nhà hàng, thậm chí nữ ca sĩ còn không gửi tiền boa (tip) cho Morgan sau khi dùng bữa. Đoạn clip tố cáo Sabrina nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Nhiều người từ đó cũng chia sẻ trải nghiệm không mấy ấn tượng của họ khi gặp Sabrina ngoài đời. Đa phần những lời nhận xét đều cho rằng Sabrina là một cô gái chảnh chọe, khác với hình ảnh thân thiện trên mạng xã hội. Hiện vẫn chưa rõ về tính xác thực của các lời tố cáo này, về phía Sabrina Carpenter cô vẫn giữ thái độ im lặng.

Trước đó, một TikToker khác từng dự đoán rằng Sabrina sẽ vô tình vướng vào một lùm xùm không đáng có khiến cho mọi người quay lưng với cô. Tình huống hiện tại có khá nhiều điểm tương đồng với dự đoán của video đó. Đặc biệt là hiện nay Sabrina đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả nhờ các thành tích về âm nhạc. Cô nàng hiện đang có hai bản hit chiếm giữ Top 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 là Espresso và Please Please Please.

Đây chưa phải ồn ào duy nhất mà Sabrina vô tình vướng phải. Trước đó, Sabrina từng bị gắn mắc là “kẻ phản bội" khi hợp tác với thương hiệu SKIMS của Kim Kardashian. Thông tin này nhanh chóng khiến cộng đồng fan của Taylor Swift cảm thấy lo lắng về mối quan hệ của Sabrina và Taylor, đặc biệt là khi Sabrina từng được Taylor nâng đỡ nhiều trong sự nghiệp.

Chia sẻ về tin đồn rạn nứt tình cảm với Taylor Swift, giọng ca Feather khẳng định cô và đàn chị vẫn giữ một mối quan hệ tốt. “Tôi đã nói chuyện với chị ấy khá nhiều về chuyện hợp tác với Kim Kardashian. Tôi vẫn sẽ mãi ủng hộ và yêu thương chị Taylor đến mãi về sau" - Sabrina bộc bạch với tạp chí Rolling Stone.