Chappell Roan trầm cảm nặng giữa làn sóng phản đối của người hâm mộ

HHT - Chappell Roan vừa tiết lộ rằng nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng và hiện đang tham gia trị liệu. Điều này được cho rằng đến từ việc cô nhận về nhiều chỉ trích từ một số người hâm mộ liên quan đến thái độ của cô về việc nổi tiếng ngày càng tăng.

Chappell Roan đã có một năm đầy đột phá với album The Rise and Fall of a Midwest Princess. Album đầu tay của cô nàng đã tiến vào BXH Billboard 200 và sở hữu tận 6 ca khúc nằm trong BXH Billboard Hot 100. Ca khúc Good Luck, Babe! cũng liên tục đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Thành công rực rỡ này đã giúp nữ ca sĩ nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist) tại lễ trao giải VMAs năm nay.

Tuy nhiên, Chappell Roan cũng nhận phải nhiều chỉ trích của khán giả vì liên tục phàn nàn trên mạng xã hội. Giọng ca HOT TO GO! cho biết cuộc sống của cô sau khi nổi tiếng đã thay đổi hoàn toàn và mọi hoạt động thường ngày đều bị đảo lộn.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, Chappell Roan tiết lộ rằng cô vừa được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng và hiện đang tham gia các buổi trị liệu hai lần mỗi tuần. Cô chia sẻ rằng bản thân không nhận ra việc bị trầm cảm vì bản thân không thực sự cảm thấy buồn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết, cô có mọi dấu hiệu của một người mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, bao gồm việc hay quên, khó tập trung và có góc nhìn tiêu cực về cuộc sống.

Về nguyên nhân, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi nghĩ là do toàn bộ cuộc sống của tôi đã thay đổi. Mọi thứ tôi thật sự yêu thích bây giờ đều đi kèm với những gánh nặng. Nếu muốn đi mua sắm, tôi phải đặt lịch trước với bảo vệ và chuẩn bị tinh thần rằng điều đó sẽ không còn bình thường nữa. Đi công viên, tập pilates hay yoga,... Làm sao để tôi có thể làm những điều này an toàn mà không bị theo dõi hay quấy rối?".

Trong buổi phỏng vấn với The Guardian, nữ ca sĩ cũng đáp lại sự chỉ trích của một số người hâm mộ cho rằng cô đang phàn nàn về thành công của mình. Chappell giải thích: "Họ nghĩ rằng tôi đang phàn nàn về sự nổi tiếng, nhưng thực tế tôi đang phàn nàn về việc bị lạm dụng". Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Face, nữ ca sĩ đã so sánh sự nổi tiếng với "một người chồng cũ lạm dụng" nhấn mạnh rằng sự nổi tiếng không chỉ mang lại thành công mà còn đi kèm với nhiều khó khăn và tổn thương.