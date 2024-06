Cháu trai bất hảo trong "Gia Tài Của Ngoại" là nam thần phim boylove đình đám

HHT - Nếu là một người quan tâm đến phim Thái Lan, hẳn bạn sẽ nhận ra nam chính M trong "Gia Tài Của Ngoại" là Billkin - nam thần của dòng phim boylove. Ngoài đời, Billkin còn là người thừa kế của một gia tộc giàu có.

Gia Tài Của Ngoại đang là bộ phim ăn khách nhất Thái Lan năm 2024, và bắt đầu "càn quét" phòng vé Việt với câu chuyện vô cùng cảm động về tình bà cháu. Xem phim, ai cũng đồng cảm với M, một chàng trai ham tiền, xa cách với gia đình, chỉ nghĩ đến bà ngoại khi muốn giành quyền sở hữu căn nhà bà đang ở. Để rồi sau một thời gian chăm sóc bà, M quên luôn mục đích ban đầu của mình bởi nhận ra rằng có những thứ mà tiền tài cũng chẳng thể nào mua được.

Đóng vai M chính là Billkin, một trong những sao nam trẻ đình đám nhất showbiz Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Billkin bắt đầu nổi tiếng thông qua loạt phim boylove I Told Sunset About You (Giải Mã Tình Yêu Anh Bằng Trái Tim Em) từng làm mưa làm gió năm 2020. I Told Sunset About You là một trong những dự án boylove Thái được khen ngợi nhiều nhất, Billkin và bạn diễn PP Krit cũng được khán giả ghép đôi nhiệt tình vì "phản ứng hóa học" cực ngọt.

I Told Sunset About You thành công rực rỡ giúp Billkin thẳng tiến đến những vai diễn khó nhằn hơn sau này. Vào vai M ở Gia Tài Của Ngoại, Billkin mang đến hình tượng một cậu cháu trai với vẻ ngoài có phần lầm lì. Những diễn biến về mặt cảm xúc của M được Billkin thể hiện tinh tế trong phim, đem đến màn ảnh một cậu cháu trai khiến khán giả có thể phần nào thấy mình trong đó, và rồi bật khóc cùng cậu ở phân cảnh bùng nổ cuối phim.

Trong phim, M phải tìm mọi cách để chiếm lấy căn nhà của bà ngoại vì gia cảnh anh chàng cũng chẳng khá giả gì. Còn ngoài đời, Billkin chẳng hề bận tâm đến gia sản bởi anh chàng chính là người thừa kế tập đoàn Thaibronze - chuyên kinh doanh đồ điêu khắc bằng đồng thau có tiếng ở Thái Lan.