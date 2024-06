Tin được không, “chồng quốc dân” Hứa Quang Hán đóng vai Trư Bát Giới?

HHT - Tiếp nối thành công của các phần phim trước, "Ngôi Đền Kỳ Quái 4" tái ngộ fan phim Thái với câu chuyện hài hước, giật gân của bộ ba Do Min Joon (Mean Phiravich) - First (James Bhuripat) - Balloon (Aim Witthawat).