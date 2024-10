Cherish (My Love): ILLIT hóa "biệt đội răng khôn" bùng nổ đáng yêu, mơ mộng

HHT - Tiếp tục giữ màu sắc đáng yêu và năng động, ILLIT khẳng định bản thân trong mini album thứ hai đa màu, đa dạng. Ca khúc chủ đề "Cherish (My Love)" có cốt truyện mới lạ, song dường như vẫn chưa đột phá.

Chiều 21/10, ILLIT đã chính thức phát hành mini album thứ 2 trong sự nghiệp - I'LL LIKE YOU. Đây cũng là sự trở lại đầu tiên của nhóm sau khi hit Magnetic "càn quét" mọi bảng xếp hạng toàn cầu vào tháng 3 năm nay.

Với bài hát chủ đề mang tên Cherish (My Love), người hâm mộ phần nào dự đoán được một câu chuyện tình yêu dễ thương. Song, ILLIT lại bật mí album sẽ mang đến những hình ảnh hoàn toàn trái ngược với một Magnetic đáng yêu và nhí nhảnh.

Cherish (My Love) thuộc thể loại Dance Pop vui tươi, trong sáng. Đồng thời, giai điệu "Ch-ch-ch-ch cherish my love" dễ nhớ hòa hợp cùng giọng hát trong trẻo của các thành viên dự đoán sẽ trở thành đoạn nhạc "bá chiếm" TikTok thời gian tới. Cherish (My Love) dễ nghe, mang nét mộng mơ, đáng yêu.

Nhìn chung, đó vẫn là những gì nhóm thể hiện ở Magnetic. Vì thế, ca khúc chủ đề vẫn là bước đi an toàn của ILLIT.

Hóa thân thành những thành viên của một "câu lạc bộ sarangnee (răng khôn)", một cách chơi chữ với sarang (yêu), ILLIT thể hiện những cung bậc: Lo lắng, trong sáng, mãnh liệt, chân thành, nhưng cũng lo sợ tổn thương khi đối diện với xúc cảm khác lạ của mối tình đầu.

"Sarang" trong tiếng Hàn có nghĩa là "yêu", còn "nee" là "răng". Vì vậy, sarangnee vừa có nghĩa là răng khôn, nhưng cũng có thể dịch là "răng tình yêu". Bởi người Hàn tin rằng răng khôn thường mọc trong độ tuổi mà con người bắt đầu trải qua mối tình đầu. Sau khi trải qua giai đoạn này, họ cũng sẽ trở nên chín chắn và trưởng thành hơn, giống như nhổ được chiếc răng khôn.

Mini album của em út HYBE còn bốn ca khúc khác là: I'LL LIKE YOU, IYKYK, Pimple và Tick-Tack. Mỗi một bản phối đều đậm màu sắc năng động, tươi sáng đặc trưng của ILLIT. Trong đó, Tick-Tack được đánh giá cao bởi nhịp điệu mới lạ. Màu sắc Pop cùng phong thái nhí nhảnh của những cô nàng Gen Z, phối hợp cùng chất liệu Y2K của thanh âm từ trò chơi điện tử trở thành bản nhạc "dính như keo" với người nghe từ nốt đầu tiên.

Trước đó, Belift đã công bố số lượng pre-order (đặt trước) cho album I'LL LIKE YOU lên đến 550.000 bản. Đây là con số đáng ao ước với đại đa số các nghệ sĩ, nhất là tân binh như ILLIT.

Tuy nhiên, thành tích này cũng gây tranh cãi khi nhóm bị vướng vào loạt lùm xùm của công ty trong năm nay. Lượng fan cứng chưa vững chắc cũng khiến doanh thu album của ILLIT trở nên thiếu thuyết phục với netizen.