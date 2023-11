Chỉ cần chọn túi xách có những chi tiết này, trông bạn sành điệu ngay lập tức

HHT - Hiểu về thời trang và nắm thông tin mới nhất có thể giúp bạn tiết kiệm khối tiền khi mua sắm mà trông vẫn sành điệu, nhất là mua túi.

Thời trang đương đại đang ngầm đi đến mẫu số chung. Khiến cho các nhà mốt khác nhau hoặc cả hàng thời trang highstreet cũng xoay đi xoay lại vài chi tiết điển hình của mốt. Chính vì vậy không nhất thiết phải là hàng hiệu hay túi đắt tiền, chỉ cần có các chi tiết này là túi xách của bạn trông sành điệu.

Túi có dây đeo bằng xích bản lớn

Dây xích bản lớn là một điểm nhấn tuyệt vời cho một chiếc túi xách có thiết kế đơn giản, retro. Màu vàng kim loại mang tính hiện đại, cân bằng lại những chi tiết cổ điển, và nổi bật khi phối với mọi màu đơn sắc: Đen, trắng, nude...

Dáng túi boho tối giản khó đoán giá tiền

Dáng boho vintage là một trong những trend túi lớn nhất nhiều năm trở lại đây, dáng túi này là một trong những di sản thập niên 90. Từ Gucci Jackie đến Prada đều tăng doanh số bán hàng nhờ dáng túi boho.

Dân tình đang mê mẩn túi boho không chỉ vì kiểu dáng đẹp và tối giản mà còn vì khi khoác vai, nó ôm sát vào cánh tay rất thoải mái và siêu tiện dụng. Bây giờ không khó để săn túi dáng này, thậm chí là dưới 200K. Túi càng tối giản càng khó đoán giá và trông bạn sành điệu hơn.

Monogram luôn có trong danh sách

Monogram in trên chất liệu canvas là một xu hướng gần như tồn tại mãi mãi, qua mọi giai đoạn và là mối đầu tư an toàn nhất. Những thứ mang tính biểu tượng từ lâu đã chứng minh sức mạnh lâu bền của nó, vì vậy nếu bạn muốn sở hữu một chiếc túi luôn luôn on trend, đừng ngần ngại mua ngay chiếc có dập logo monogram của thương hiệu. Còn nếu với ngân sách nhỏ, các hãng thời trang giá rẻ hơn như Mango cũng đã cho ra monogram khá nhã nhặn của mình, giúp trang phục của bạn có họa tiết, có điểm nhấn.

Màu xanh lá cây được gọi là "màu trung tính mới"

Chính nhờ Balenciaga và "phù thủy chơi màu" Daniel Lee (nay đã về Burberry) mà màu xanh lá cây dành cho túi xách đã trở thành dấu hiệu nhận diện mới cho sự sành điệu. Túi xanh lá cây là hiện tượng nổi lên bất ngờ của làng thời trang và giữ nhiệt tới giờ. Nó được yêu thích đến mức được giới thời trang gọi là màu trung tính mới. Vì sao?

Đơn giản vì màu xanh lá có thể mặc và phối với mọi thứ một cách ngẫu nhiên, nó không hề chõi hay phá đi tính nhất quán của cả bộ trang phục. Thời trang đường phố nắm bắt điều này rất nhanh và các túi xách giá rẻ mang màu xanh lá cây không hề thiếu, bạn có thể chọn một chiếc cho mình.