Chị Đẹp 2024 tập 1: Ngọc Phước, Tóc Tiên gây bất ngờ, biên tập và dàn dựng còn nhiều "sạn"

HHT - Chị Đẹp Đạp Gió 2024 chính thức lên sóng tập đầu tiên với hơn 700K lượt xem, tạo ra một "làn sóng" bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Cân bằng yếu tố giải trí - kể chuyện

Chị Đẹp Đạp Gió 2024 trở lại với format mới, đón chào sự xuất hiện của 2 Chị Đẹp mùa đầu tiên: Mỹ Linh - Thu Phương với vị trí đối thủ. Thể thức thi đấu năm nay có nhiều thay đổi khi số lượng Chị Đẹp thành đoàn sẽ phụ thuộc vào thành tích thi đấu của 2 thủ lĩnh Thu Phương và Mỹ Linh.

Trong tập đầu tiên, 30 Chị Đẹp chính thức "chào sân" khán giả cũng như hội ngộ. Những tương tác tự nhiên, hài hước và không kém phần "mảng miếng" của dàn Chị Đẹp năm nay khiến netizen thích thú.

Nhiều khán giả còn ví von, phòng hội ngộ Chị Đẹp mùa 2 "không khác gì sảnh chờ Free Fire" khi các Chị đều chuyện trò rôm rả, thậm chí là rượt đuổi, "cà khịa" lẫn nhau ngay trong lần hội ngộ đầu tiên.

Nhịp điệu chương trình năm nay được đánh giá là khá cuốn hút, cân bằng được yếu tố giải trí, tạo tiếng cười và sự sâu lắng, từng trải, đúng với format gốc dù thời lượng phát sóng hơn 3 tiếng.

Bên cạnh những khoảnh khắc cực "ồn",Chị Đẹp Đạp Gió 2024 vẫn mang đến nhiều câu chuyện, trăn trở xúc động.

Nếu Tóc Tiên gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận "bị mất lửa nghề" sau một thời gian dài hoạt động nghệ thuật sôi nổi, "mẹ Tuyết" lại nói lên "tiếng lòng" về sự thay đổi, bước ra vùng an toàn.

Bên cạnh đó, câu chuyện về hành trình chữa lành "đứa trẻ bên trong" của nữ ca sĩ Ái Phương cũng đã "chạm" đến nhiều khán giả, đặc biệt là thế hệ khán giả trẻ.

Ngọc Phước, Phạm Quỳnh Anh, Tóc Tiên "chiếm sóng" mạng xã hội

Trong tập 1, các phần trình diễn solo "mở màn" đến từ 15 Chị Đẹp, gồm 9 đội trưởng dự bị: Thu Ngọc, Mie, Tuimi, Hoàng Yến Chibi, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước, Phạm Quỳnh Anh, Kiều Anh, Tóc Tiên và 6 Chị Đẹp thành viên: Thiều Bảo Trâm, Ái Phương, Bùi Lan Hương, Ngọc Ánh, Maitinhvi và Ngọc Thanh Tâm.

Hầu hết, các sân khấu solo trong tập đầu tiên của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đều nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Các tiết mục trình diễn đa dạng về màu sắc âm nhạc và ý tưởng dàn dựng, đồng thời, thể hiện được trọn vẹn những khả năng, thế mạnh riêng của từng Chị Đẹp.

Phần lớn khán giả đều cho rằng, dàn Chị Đẹp năm nay có sự đồng đều về lực diễn và đặc biệt là khả năng ca hát. Trong số đó, những "tay ngang" lần đầu "on the mic" như Ngọc Thanh Tâm, Mie, Đồng Ánh Quỳnh khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Ngọc Phước, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Tuimi và Bùi Lan Hương là những cái tên nổi bật, liên tục "chiếm sóng" các nền tảng mạng xã hội sau khi phần trình diễn solo được ra mắt.

Nữ diễn viên Gia Đình Cục Súc gợi nhiều liên tưởng đến BB Trần ở sân khấu Chông Gai khi mang đến phần trình diễn Shh! Chỉ Ta Biết Thôi ma mị, lắm "chiêu trò" thú vị. Những tưởng sẽ chỉ mang đến tiếng cười, Ngọc Phước gây bất ngờ bởi giọng hát tương đối "ổn áp", khả năng vũ đạo và ý tưởng dàn dựng sân khấu độc đáo, sáng tạo.

Phạm Quỳnh Anh, Tuimi và Bùi Lan Hương "được lòng" netizen bởi màu sắc âm nhạc mới lạ, có dấu ấn riêng. Giọng ca Bụi Bay Vào Mắt "gây suy" với bản medley toàn bộ những bản hit "thất tình" từng "gây bão" một thời.

Bùi Lan Hương tiếp tục phát huy hết cỡ giọng hát ma mị đặc trưng, lần đầu thử sức với bộ môn múa. Trong khi đó, Tuimi với ca khúc How To Love You khiến khán giả không ngừng replay.

Một trong những màn solo ấn tượng, không thể không kể đến Tóc Tiên. Khác với dự đoán của nhiều người, Tóc Tiên bùng nổ không phải vì âm nhạc sôi động hay phong cách quyến rũ như trước giờ. Với Liên Khúc 3 Nàng, Tóc Tiên xuất hiện vừa đằm thắm, vừa đầy năng lượng, biến hoá linh hoạt từ giọng hát đến trang phục trong tạo hình "3 nàng" hoàn toàn khác biệt.

Nhiều "sạn" khó chấp nhận

Tập "khai hoả" của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã mang đến nhiều cảm xúc thăng hoa cho khán giả trong giai đoạn rất nhiều chương trình âm nhạc đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, bên cạnh dàn thí sinh chất lượng "không phải bàn", chương trình cũng khiến khán giả thất vọng khi vấp phải loạt lỗi dựng, biên tập khó chấp nhận.

Trải nghiệm thưởng thức tập 1 của Chị Đẹp năm nay giảm sút đáng kể khi nhiều khán giả đồng loạt bức xúc trước hiện trạng "đường tiếng một nơi, đường hình một nẻo". Bên cạnh đó, nhiều khán giả ra tín hiệu "giải cứu" Đồng Ánh Quỳnh khi phần lên sóng của nữ diễn viên liên tục gặp trục trặc: Lúc thì âm thanh hiện trường "lọt" vào, lúc thì bị nhầm lẫn tên với Ngọc Thanh Tâm.

Ngoài ra, phần dàn dựng của sân khấu solo gây bức xúc vì thiếu ánh sáng, các góc quay thay đổi liên tục nhưng không theo đúng nhịp nhạc khiến một số phần trình diễn thiên về vũ đạo trở nên kém thu hút.

Sau 13 giờ phát sóng, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đang thu về gần 700K lượt xem, hơn 3K lượt bình luận, trở thành chủ đề tranh luận phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads và TikTok. Đây được xem là một màn "khai hoả" ấn tượng và đáng hy vọng sau thành công lớn của mùa đầu tiên.

Nhìn chung, với luật chơi mới, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 được dự đoán sẽ trở nên khốc liệt hơn. Chất lượng âm nhạc tính đến thời điểm hiện tại chưa có nhiều bùng nổ, song, đang khá "đều tay", cân bằng được yếu tố văn hoá, nghệ thuật và tính hiện đại, tiệm cận thế hệ khán giả trẻ.

Bên cạnh đó, với tinh thần gắn bó, tôn trọng lẫn nhau cũng như "độ ồn" liên tục được thể hiện trên sóng lẫn hậu trường, nhiều khán giả kỳ vọng Chị Đẹp Đạp Gió 2024 sẽ mang đến một "làn gió mới" cho gameshow truyền hình thực tế dành cho nữ giới.