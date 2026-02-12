"Chị đẹp" Tuimi bị trộm vali tại Đức, mất laptop chứa toàn bộ "gia tài âm nhạc"

HHTO - "Chị đẹp" Tuimi khiến người hâm mộ lo lắng khi cho biết cô vừa bị mất 4 chiếc vali, bên trong chứa cả gia tài âm nhạc, có 2 album sắp ra mắt.

Rạng sáng 12/2, trên tài khoản Threads cá nhân, "chị đẹp" Tuimi bất ngờ cập nhật dòng trạng thái khiến fan lo lắng. Nữ ca sĩ cho biết đang ở Berlin (Đức) và bị trộm mất 4 chiếc vali, bên trong chứa toàn bộ "gia tài âm nhạc" sắp được ra mắt: "Trong đó có laptop, ổ cứng với tất cả tài sản dự án âm nhạc của tôi và 2 chiếc album định ra mắt sau Tết". Dẫu vậy, Tuimi vẫn lạc quan nhắn nhủ người hâm mộ yên tâm, kiên nhẫn đợi cô làm lại mọi thứ.

Bên dưới phần bình luận, ca sĩ Hoàng Tôn gửi lời an ủi, hy vọng sẽ có "phép màu" để Tuimi sớm tìm lại được vali. Nhiều khán giả cảm thương cho sự cố bất ngờ của nữ ca sĩ: "Thương quá. Hy vọng sẽ có phép màu xảy ra chị ơi. Bao lâu tụi em cũng đợi", "Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn ạ. Tặng chị cái ôm. Nhạc thì bao lâu cũng được chị ơi, vẫn mong có phép màu nào đó xảy ra"...

Tuimi tên thật Phạm Thùy My, sinh năm 1994 là người Đức gốc Việt. Dù có nhiều năm gắn bó với âm nhạc nhưng đến năm 2020 cô mới được nhiều khán giả Việt biết đến khi giành giải Á quân King Of Rap. Nữ nghệ sĩ "bỏ túi" nhiều thành tích đáng nể với ca khúc Purpose lọt vào Top ca khúc hay nhất trên BXH Spotify liên tục trong 2 tuần sau khi phát hành. Tính đến hiện tại, Tuimi đã cho ra mắt 2 album là Softcore Hardshell và SHIMMER. Tên tuổi của Tuimi còn gắn liền với các ca khúc mang đậm hơi thở quốc tế như Menina, Black Caviar.

Năm 2024, góp mặt trong dàn nghệ sĩ tại Chị Đẹp Đạp Gió, Tuimi có màn chào sân chiếm trọn trái tim khán giả. Tuimi được khiến khán giả trầm trồ bởi độ "đa-zi-năng" - là một trong số ít Chị Đẹp trực thuộc "công ty TNHH một mình tôi", đảm nhận tất cả các vai trò trong tiết mục trình diễn. Ca khúc How To Love You lên sóng đã nhanh chóng "bỏ bùa" khán giả, đang liên tục "leo" Top ở nhiều BXH âm nhạc.

Sau khi khép lại hành trình "đạp gió", Tuimi tiếp tục hoạt động năng nổ tại thị trường nhạc Việt, tham gia nhiều sự kiện. Năm 2025, Tuimi hoạt động năng suất khi đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ cùng nhiều vai trò từ sáng tác, sản xuất, dựng bè đến thu âm và featuring. Cuối năm 2025, Tuimi và ca sĩ Hà Nhi cùng ra mắt ca khúc Đừng Khóc Em. "Mở bát" 2026, Tuimi hợp tác cùng rapper Kimmese, sản xuất 2 bài cho EP của đàn chị là Pull Up và Lost Child.