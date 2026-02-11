MC Thanh Thanh Huyền suýt lỡ hẹn dẫn fancon của T-ARA, lý do vì đâu?

HHTO - Mới đây, MC Thanh Thanh Huyền vừa chia sẻ hành trình "vượt chông gai" để có thể cầm trịch vị trí MC cho fancon của nhóm nhạc nữ T-ARA diễn ra tại TP.HCM.

Trên trang cá nhân, MC Thanh Thanh Huyền vừa hào hứng chia sẻ lại hành trình của một fangirl "đu idol" thành công: "Ngày xưa 'cày view' cho idol, đâu ngờ một ngày được làm việc chung với idol của mình luôn, quá đã".

"Fangirl chính hiệu" Thanh Thanh Huyền hạnh phúc khi chụp ảnh, xin chữ ký cùng nhóm nhạc Gen 2 huyền thoại T-ARA. Nguồn clip: @mcthanhthanhhuyen

Buổi fancon Memories Of Youth của T-ARA diễn ra tại TP.HCM vào tối 7/2 thu hút đông đảo người hâm mộ. Sự kiện được dẫn dắt bởi MC song ngữ "3000 chữ" Thanh Thanh Huyền, mang đến nhiều khoảnh khắc giao lưu náo nhiệt tại Nhà thi đấu Quân khu 7.

Dẫu vậy, tưởng chừng mọi việc diễn ra suôn sẻ nhưng trong đoạn clip recap mới đây, nữ MC tiết lộ đã gặp một phen "hú vía" vì... xém hủy show. Thanh Thanh Huyền cho biết vào ngày hôm đó, chuyến bay cô chọn để di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM bất ngờ bị hoãn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng may mắn sau đó vẫn kịp giờ, cô và ê-kíp đã tức tốc bắt tay vào chuẩn bị tổng duyệt, make-up, thay trang phục.

Với kinh nghiệm làm nghề nhiều năm, được đồng hành trong không ít chương trình cùng idol quốc tế, Thanh Thanh Huyền nhanh chóng "hòa tan" cùng khán giả, "giữ nhiệt" xuyên suốt chương trình.

Thanh Thanh Huyền ghi lại hành trình làm việc cùng thần tượng T-ARA.

Sau khi fancon kết thúc, trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bên cạnh dành tình cảm cho 4 "nhân vật chính" đã gửi lời cảm ơn, động viên dành cho Thanh Thanh Huyền.

"Ngay khi MC chương trình được công bố là chị Thanh Thanh Huyền, em đã thấy rất yên tâm rồi, vì em theo dõi chị từ lâu, gần đây nhất là tại Miss Cosmo. T-ARA là thần tượng suốt 12 năm của em nên hôm đó được ngồi khu vực cánh trái và theo dõi chị dẫn chương trình thật sự rất đã. Chị dẫn tự nhiên, duyên dáng, vui tính và đẩy được mood cả khán phòng lên cao. Mong là vẫn còn cơ hội được đu idol T-ARA trong tương lai, và nếu có thì em hy vọng MC vẫn sẽ là chị" - một bạn fan gửi gắm.