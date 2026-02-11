Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Phim "TÀI" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến bật mí tuyến nhân vật đầy rẫy drama

Như Lê

HHTO - Poster nhân vật của phim điện ảnh TÀI thu hút sự chú ý khi công bố toàn bộ dàn diễn viên cũng như ẩn ý về "drama" chồng chéo giữa các nhân vật.

Trung tâm của poster là hai bóng người đang vật lộn với nhau giữa không gian cảng biển. Đây sẽ là nơi các nhân vật phải đối diện với những lựa chọn khắc nghiệt và hệ quả từ quá khứ của mình. Phía trên lớp hình ảnh hành động là chân dung của toàn bộ dàn diễn viên: NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Sỹ Toàn, Quang Trung, Vinh Râu và Trần Kim Hải. Cách chia nhóm nhân vật thông qua hướng nhìn và ánh mắt gợi mở phần nào mối quan hệ và vị trí của từng người trong câu chuyện, dù nội dung phim vẫn đang được giữ kín.

tai-payoff-1-social-size-w4xh5.jpg
TÀI xoay quanh hành trình của một người đàn ông đứng giữa lằn ranh trắng - đen.

Tài (Mai Tài Phến) được đặt giữa các tuyến nhân vật đối lập, nam chính kiêm đạo diễn tiết lộ: “Đây là một nhân vật đứng giữa nhiều giằng xé nội tâm. Bản chất của cậu là người hiền lành, chất phác nhưng vì những tham muốn sai lầm dẫn đến sa ngã. Cậu sa ngã, dẫn đến việc mẹ cậu mất niềm tin. Sau đó là hành trình bảo vệ gia đình trước những "sóng gió" mà quá khứ của cậu mang lại”.

Bên phải Tài, Sỹ Toàn và Trần Kim Hải nhìn về cùng một hướng, tạo cảm giác liên kết chặt chẽ và đồng thời mang màu sắc đe dọa. Diễn viên Hồng Ánh xuất hiện với biểu cảm trầm lắng, ánh mắt cùng hướng với Sỹ Toàn và Trần Kim Hải.

mt3.jpg

Ở chiều ngược lại, Vinh Râu, Long Đẹp Trai và Quang Trung được đặt cùng phía với NSƯT Hạnh Thúy và Mỹ Tâm. Các nhân vật này đều có hướng nhìn lệch sang một phía khác, tạo nên sự đối lập rõ rệt với nhóm còn lại. Ánh mắt của họ mang nhiều sắc thái khác nhau, từ trầm tư, lo lắng cho đến quyết đoán.

NSƯT Hạnh Thúy xuất hiện với gương mặt khắc khổ, ánh mắt chất chứa nhiều suy tư. Nhân vật của bà được dự đoán tiếp tục gắn với hình ảnh người mẹ chịu nhiều vất vả.

mt2.jpg

Mỹ Tâm là một trong những gương mặt gây tò mò nhất. Dù vai diễn của cô vẫn chưa được công bố nhưng hình ảnh xuất hiện lại mang đến nhiều suy đoán. Mỹ Tâm có hướng nhìn cùng phía với NSƯT Hạnh Thúy, Vinh Râu, Long Đẹp Trai và Quang Trung, gợi ý rằng nhân vật của cô có thể đứng về phía bảo vệ hoặc hỗ trợ Tài. Đạo diễn Mai Tài Phến chia sẻ: “Nhân vật của chị Mỹ Tâm không phải nữ chính, nhưng cũng không phải nữ phụ. Đây sẽ là một nhân vật mang đến nhiều yếu tố đặc biệt cho phim”.

mt1.jpg

Trước thềm ngày khởi chiếu 6/3/2026, hình ảnh này được xem là bước đi quan trọng trong việc định hình tinh thần và màu sắc của bộ phim, đồng thời tạo nền tảng cho sự chờ đợi từ phía công chúng.

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
#TÀI #Mỹ Tâm #diễn viên #phim điện ảnh #nhân vật #Mai Tài Phến

