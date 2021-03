Choáng ngợp với “profile” đáng nể của 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

HHT - Nhiều lý do đã được đưa ra cho vụ việc tàu Ever Given gây tắc kênh đào Suez, trong đó có cả lý do thời tiết và lỗi của con người. Có một nhân vật đã bị đổ lỗi về sự việc này, đó là thuyền trưởng nữ đầu tiên của Ai Cập. Sự thật thì cô có phải là “thủ phạm” khiến tàu Ever Given mắc cạn không?