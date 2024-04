Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Đã nhiều lần đến Điện Biên thực hiện các dự án cộng đồng nhưng lần này, H’Hen Niê đặc biệt có nhiều tâm sự, bởi không chỉ là một hai hoạt động, cô đồng hành cùng đoàn Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động ý nghĩa tại địa bàn xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Đầu tiên là hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức tại trạm y tế xã Xá Nhè.

Ngay sau đó, nàng hậu di chuyển đến trường Dân tộc bán trú tiểu học xã Xá Nhè, tham gia chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” và lễ khởi công xây dựng bếp ăn bán trú trường tiểu học Xá Nhè, hỗ trợ dinh dưỡng cho học sinh. Cô động viên các em chăm uống sữa và cố gắng học tập chăm ngoan.

H’Hen Niê còn xung phong vào khu vực bếp phụ mọi người nấu bữa trưa cho các em học sinh với một vài món đơn giản như khoai lang ngào đường, thịt chiên xù…

Quan sát thấy gian bếp có dấu hiệu xuống cấp, người đẹp tâm sự trên trang cá nhân: “Một góc căn bếp của trường, năm nay sẽ được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam xây mới, xây theo đúng tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Hen hy vọng sẽ có nhiều đơn vị tổ chức, doanh nghiệp sẽ kết nối với Hội để cùng xây những căn bếp đúng tiêu chuẩn và an toàn cho các trường học ở những địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, nhằm hướng đến an toàn và dinh dưỡng cho em nghèo, để các em có môi trường học ổn định, đảm bảo để các con chăm ngoan học tập thật tốt, cũng như hỗ trợ an toàn cho nhà bếp”.

Tiếp nối chuỗi hoạt động của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, H’Hen Niê còn vinh dự là một trong hai MC chính đảm nhận vai trò dẫn dắt xuyên suốt Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia diễn ra tại hội trường trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên ngày 22/4.