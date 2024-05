Đi tìm lý do thật sự phía sau "cú sảy chân" Radical Optimism của Dua Lipa

HHT - Ariana Grande đảm nhận vai trò nghệ sĩ trình diễn đặc biệt tại bữa tiệc thời trang Met Gala năm nay. Nữ ca sĩ mang đến sự kiện 7 phần trình diễn với loạt ca khúc nổi tiếng, trong đó bao gồm bản cover "When You Believe" nức lòng người nghe.