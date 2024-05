Ariana Grande biến Met Gala thành concert thu nhỏ, lần đầu hát live "the boy is mine"

HHT - Ariana Grande đảm nhận vai trò nghệ sĩ trình diễn đặc biệt tại bữa tiệc thời trang Met Gala năm nay. Nữ ca sĩ mang đến sự kiện 7 phần trình diễn với loạt ca khúc nổi tiếng, trong đó bao gồm bản cover "When You Believe" nức lòng người nghe.

Ariana Grande là một trong những khách mời tại đại tiệc thời trang Met Gala 2024. Ngôi sao nhạc Pop diện trang phục đặt riêng từ thương hiệu Loewe, với vạt áo được điêu khắc hoàn toàn bằng xà cừ kết hợp cùng một chiếc váy trắng bồng bềnh nhiều lớp bằng van lụa.

Trong phần tiệc chính, Ariana Grande được giao trọng trách "diễn văn nghệ" cho sự kiện. "Tiểu diva" đã biến Met Gala trở thành concert thu nhỏ của mình với loạt sân khấu hoành tráng. Nữ ca sĩ thể hiện những bản hit đình đám như Into you, 7 rings cùng bộ 3 ca khúc trong album mới ra mắt gần đây eternal sunshine là yes, and?, we can't be friends (wait for your love), the boy is mine.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn thể hiện ca khúc nhạc phim Người đẹp ngủ trong rừng - Once Upon a Dream, cũng như bản song ca huyền thoại When You Believe kết hợp với bạn diễn Cynthia Erivo. Bởi vì đây là sự kiện riêng tư, khán giả chỉ có thể xem lại các phần trình diễn thông qua những video khách mời đăng tải nên các clip về sự kiện này được fan truy lùng gắt gao. Người hâm mộ vẫn không khỏi phấn khích và thán phục trước giọng ca đầy nội lực của Ariana Grande.