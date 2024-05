Lovely Runner tập 10: Sol - Jae hóa giải hiểu lầm, tương lai đã thay đổi thế nào?

HHT - Khi chuẩn bị rời Hàn Quốc, Sun Jae đột nhiên nhớ tới hộp lưu trữ thời gian nên lập tức trở về tìm kiếm. Nhìn thấy những lời nhắn nhủ của Im Sol, anh đã hiểu lí do Sol luôn tránh né mình nên nhanh chóng gặp cô để hóa giải hiểu lầm, vì vậy tương lai có sự thay đổi bất ngờ.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mở đầu tập 10 của Lovely Runner, Im Sol (Kim Hye Yoon) thừa nhận bản thân đến từ năm 2023 nhưng không có cách nào chứng minh với Sun Jae vì mỗi lần cô nói về chuyện tương lai, thời gian sẽ ngừng lại. Sol chỉ biết âm thầm hành động, tránh gặp mặt Sun Jae mọi lúc, phần vì muốn anh dần hết tình cảm mà không quan tâm mình, phần vì nếu cô có chuyện không may xảy ra, Sun Jae sẽ không bị liên lụy.

Sun Jae (Byeon Woo Seok) cho rằng lời thú nhận Im Sol đến từ tương lai là chuyện hoang đường mà cô viện cớ để tránh gặp anh. Thêm nữa, Sol mong anh có thể sớm sang Mỹ để tránh hiểm nguy từ tên sát nhân, nhưng Sun Jae không biết chuyện nên càng hiểu nhầm cô đang “đuổi khéo” anh đi vì chán ghét anh.

In Hyuk (Lee Seung Hyub) hạnh phúc vì nhóm được vào vòng trong của Superstar K, thế nhưng BTC lại yêu cầu Sun Jae phải tham gia cùng nhóm trong vòng tới. Vì sợ Sun Jae không đồng ý mà In Hyuk đã “xuống tóc”, thậm chí còn chuẩn bị sẵn kịch bản để thuyết phục Sun Jae nhưng chẳng ngờ Sun Jae lại đồng ý nhanh như vậy. Tuy nhiên, Sun Jae vẫn không thể có mặt trong ngày thi, nhưng may mắn nhóm vẫn được chọn, để rồi dẫn đến thay đổi trong tương lai khiến người xem bất ngờ.

Khán giả được phen hả hê khi thấy Sun Jae lơ đẹp “trà xanh” đang thích mình. Mặc cho cô nàng cố tỏ ra đáng yêu, thậm chí còn định lao tới hôn Sun Jae, nhưng anh chẳng mảy may để tâm tới cô, thẳng thắn chắn ngang khi cô có hành động táo bạo.

Biết Im Sol hiểu lầm mình để tâm tới người khác, Sun Jae gặng hỏi về cảm xúc của Sol, muốn biết cô có thực sự thích mình hay không. Thế nhưng, tâm trạng Sol lúc này đang nặng trĩu những âu lo vì sợ nguy hiểm sẽ đến với Sun Jae, nên dù không đành lòng nhưng cô vẫn nói những lời tổn thương với anh.

Sau khi tình cờ biết chuyện Im Sol từng bị bắt cóc, Tae Sung (Song Geon Hee) vì lo lắng nên đã đến trường gặp Sol, khiến Sun Jae “lòng như lửa đốt” vì “ố dề thinking”. Do không may nhà Sol bị dột nên Tae Sung được dịp tái ngộ với “tình địch” Sun Jae. Khán giả cười ngất trước khoảnh khắc cả hai “hơn thua” đọ sức, cãi nhau nảy lửa, thậm chí vì mải đánh nhau mà suýt bị điện giật.

Những cố gắng trong lần xuyên không cuối của Im Sol dần được đền đáp khi phía cảnh sát đã thu thập được chứng cứ quan trọng để khởi tố tên sát nhân. Tuy nhiên, khi Im Sol đang trên đường về nhà, cô bị ám ảnh bởi chiếc xe tải truy sát mình năm xưa mà bỏ chạy khi thấy một chiếc xe màu trắng rọi đèn tiến về phía cô. Đang cố chạy trốn, Sol hốt hoảng khi bất ngờ thấy Sun Jae không đi Mỹ mà trở về. Nhưng dường như đó chỉ là chiếc xe bình thường, nó đi chậm lướt qua hai người.

Im Sol sững người khi Sun Jae đã biết lý do cô trở lại quá khứ sau khi anh đọc những lời nhắn nhủ của cô trong hộp lưu trữ thời gian. Sun Jae đoán được bản thân sẽ chết ở năm 2023, vì anh đã bảo vệ Sol, nhưng vì tình cảm dành cho Sol quá lớn nên Sun Jae sẵn sàng mạo hiểm để được ở cạnh cô.

Cảnh phim khiến khán giả “ôm tim” vì quá đỗi cảm động trước sự nghẹn ngào của Sol, tình cảm sâu sắc của Sun Jae. Diễn xuất ăn ý của cặp đôi tiếp tục lọt hot topic (chủ đề nóng) dù tin tức về lễ trao giải Baeksang đang viral trên mạng xã hội. Dù là phân cảnh đòi hỏi nhiều về cảm xúc nhưng nhiều netizen không khỏi "sốc visual" vì Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok vẫn đẹp ngay cả khi khóc.