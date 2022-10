Chơi thân với Thiên Ân ở Miss Grand International, Engfa Waraha cực chăm nói tiếng Việt

HHT - Thiên Ân - Engfa là đôi bạn thân thiết tại Miss Grand International 2022. Nếu Thiên Ân thường xuyên "bắn" tiếng Thái để giao tiếp với đại diện Thái Lan thì Engfa lại khiến các fan trầm trồ khi "sơ hở" là nói tiếng Việt.

Thiên Ân và Engfa Waraha được fan sắc đẹp ví von là "cặp bài trùng" trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Khi tham gia trải nghiệm văn hóa truyền thống tại Indonesia, Thiên Ân và đại diện Thái Lan đã có khoảnh khắc tạo dáng nhí nhảnh với dòng caption "bắt trend MONO": "Ú òa".

Miss Grand Vietnam và Miss Grand Thailand cũng nhiều lần "tấu hài" trong cùng khung hình. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, Thiên Ân thường xuyên "bắn" tiếng Thái với cô bạn thân thiết của mình. Thậm chí, nàng hậu Gen Z tiết lộ cô và Engfa cùng với đại diện Campuchia đã bị Ban tổ chức "tách" ra bởi cả ba sử dụng tiếng Thái quá nhiều trong giao tiếp.

Trong khi đó, Engfa Waraha lại khiến netizen thích thú khi "sơ hở" là... nói tiếng Việt. Mỹ nhân Thái Lan khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả với những câu nói như "Xin chào Việt Nam", "Tôi yêu bạn" và khen mỳ ăn liền "Ngon" trong khi livestream.

Trong tiệc tối của Miss Grand International 2022, Thiên Ân và Engfa Waraha còn nhiệt tình cùng nhau "quẩy" theo nhạc. Khi giao lưu với người hâm mộ qua sóng trực tiếp, Thiên Ân cũng không quên nhắc đến cô bạn của mình: "Chị thấy Engfa rồi nha, giờ chị sẽ đi kiếm Engfa, P'Fa say hi to Vietnam".

Cách ứng xử thân thiện, hòa đồng giúp Thiên Ân nhận về lời khen từ cộng đồng mạng. Mỗi lần gặp mặt, cả hai đều thể hiện sự vui vẻ, cùng chụp ảnh, quay video "pha trò" cũng như tích cực giao lưu với người hâm mộ qua mạng xã hội.