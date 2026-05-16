Chú chó Gohan đáng yêu mang đến “cơn mưa nước mắt”, chiếm lĩnh Top 1 phòng vé

HHTO - Lâu lắm rồi mới có phim nước ngoài đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt, và còn là một câu chuyện chữa lành với nhiều tiếng cười và nước mắt hạnh phúc.

Tạm Biệt Gohan - siêu phẩm đạt Top 2 doanh thu phòng vé Thái Lan năm 2026 ngay sau khi cập bến rạp Việt đã chiếm giữ vị trí Top 1 bảng xếp hạng, trở thành làn gió mới đầy ấm áp giữa loạt phim kinh dị thống trị rạp chiếu suốt mùa lễ đến nay.

Tạm Biệt Gohan đang dẫn đầu phòng vé Việt.

Câu chuyện bắt đầu khi Gohan còn là chú chó nhỏ bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi. Một kỹ sư người Nhật lớn tuổi đã mang chú về nuôi và đặt cho cái tên Gohan. Sau biến cố chia ly đầu tiên, Gohan tiếp tục lưu lạc và gặp gỡ nhiều người chủ khác nhau: Một cô gái Myanmar nhập cư trái phép làm việc tại trạm “núp bóng” cứu hộ động vật; một cặp đôi sinh viên đại học người Thái Lan đang chật vật tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu và cuộc sống. Qua từng cuộc gặp gỡ, bộ phim khắc họa cách một chú chó nhỏ có thể trở thành điểm tựa tinh thần, chữa lành những tâm hồn cô đơn ở nhiều độ tuổi, thế hệ, hoàn cảnh, bất chấp ngôn ngữ và tiếng nói khác nhau.

Cuộc đời Gohan gắn với ba chủ nhân khác nhau.

Trong Tạm Biệt Gohan, chú chó hoang mỗi khi tìm được chủ nhân mới lại được đặt một cái tên khác, lần lượt là Gohan, Brownie và Hima. Nếu Gohan gợi liên tưởng đến những hạt cơm trắng tinh khôi, tượng trưng cho sự ngây thơ và thuần khiết, thì Brownie lại mang sắc thái bụi bặm, lưu lạc như chiếc bánh nâu nhỏ lênh đênh giữa dòng đời. Đến cuối cùng, Hima - mang ý nghĩa “tuyết trắng”, lại chất chứa vẻ mong manh, lặng lẽ khi chú chó dần bước đến trạm cuối của vòng đời.

Mỗi cái tên lại đánh dấu một cột mốc trong cuộc đời chú chó.

Ngoài ra, Tạm Biệt Gohan cũng thẳng thắn chạm vào nỗi sợ thường trực của những người yêu thú cưng. Từ cuộc chia ly đẫm nước mắt khi chú chó buộc phải đổi chủ, đến thực trạng các trại cứu trợ núp bóng yêu thương để trục lợi từ động vật bị bỏ rơi, hay khi thú cưng già đi và mang bệnh, được báo trước về sự ra đi.

Dù ở với ai, Gohan cũng là phép nhiệm màu.

Dẫu vậy, Tạm Biệt Gohan không chọn cách kể bi lụy hay “tạm biệt” thật sự như cái tên mà thay vào đó, tác phẩm nhẹ nhàng gửi gắm thông điệp: “Khi chó nhận được nhiều tình yêu thương, chúng sẽ sống lâu hơn”. Tình yêu thương, sự quan tâm có thể trở thành liều thuốc chữa lành cho tất cả. Giống như cách Gohan đi qua cuộc đời của từng người chủ, lặng lẽ ở lại và mang đến cho họ những khoảng thời gian hạnh phúc nhất.