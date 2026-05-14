Phim Việt vừa ra rạp có cảnh khiến netizen bình luận “đến AI cũng không dám làm”

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Cảnh phim này bị nhận xét là ngây ngô, gượng gạo, đồng thời gây khó hiểu cho người xem khi tình tiết hết sức phi lý.

Một Thời Ta Đã Yêu được giới thiệu là phim tình cảm lãng mạn, xoay quanh mối tình đầy day dứt của nam chính Bảo. Nhiều năm trước, chàng trai 18 tuổi Bảo đã vô tình gặp cô người mẫu tên Quỳnh và đem lòng yêu thầm, bởi Quỳnh đã có bạn trai là Toàn. Phát hiện mối quan hệ của Quỳnh và Toàn không êm đẹp, Bảo đã quyết định phá vỡ cặp đôi để được ở bên Quỳnh. Dù có bị bố mẹ phản đối khi hẹn hò với cô gái “đáng tuổi cô mình”, Bảo vẫn bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi con tim.

Mối tình tay ba trong Một Thời Ta Đã Yêu.

Dù phim chưa chính thức công chiếu thì mạng xã hội đã lan truyền một cảnh quay đóng vai trò quan trọng ở Một Thời Ta Đã Yêu, khi Bảo tìm cách làm hại Toàn để không còn ai ngáng đường cậu đến với cô gái trong mộng. Chi tiết mang tính bước ngoặt với phim nhưng lại diễn ra phi lý đến mức nhiều cư dân mạng chỉ biết than thở “Đến AI cũng không dám làm!”.

Điều khiến khán giả khó hiểu là loài hoa mà Quỳnh khen ngợi thực ra mọc đầy trên đường, không phải kỳ hoa dị thảo gì để Toàn phải liều mình leo ra mép vực để hái tặng cô. Biểu cảm của các diễn viên trong đoạn trích đang gây bàn tán trên mạng cũng bị cho là “giả trân”, chưa thật sự thuyết phục người xem.

Một Thời Ta Đã Yêu quy tụ dàn diễn viên quen thuộc: Quốc Trường, Quốc Huy, Quỳnh Thy, NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc... Phim khởi chiếu sớm từ ngày 14/5.

#phim Việt #Một Thời Ta Đã Yêu #clip Một Thời Ta Đã Yêu #Một Thời Ta Đã Yêu bị chê #Quốc Trường #Quỳnh Thy

