Chung kết Miss Supranational 2023: Đại diện Việt Nam được dự đoán ở vị trí nào?

HHT - Là gương mặt lên bìa tạp chí ELLE Korea (ELLE Hàn) số tháng 8, Jisoo (BLACKPINK) gây bão mạng với tạo hình gợi nhớ bộ ảnh quảng bá của cô khi phát hành "How You Like That". Phong thái lẫn visual đều thăng hạng, dự kiến tạo nên trào lưu mới.