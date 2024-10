Chung kết Olympia 2024: "Anh Lăng đi bộ" Alan Walker đặt câu hỏi cho các điểm cầu

HHT - Bên cạnh phần thi kịch tính của các thí sinh, phần trả lời câu hỏi của các điểm cầu cũng thu hút khán giả, đặc biệt là ở câu hỏi mà "người ra đề" là Alan Walker.

Đúng như dự đoán của dân cư mạng, "anh Lăng đi bộ" - DJ nổi tiếng Alan Walker đã xuất hiện tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24. Anh xuất hiện với tư cách khách mời đặt câu hỏi cho các điểm cầu truyền hình.

Trong câu hỏi của mình, nam DJ người Na Uy đã nhắc tới MV Alone, Pt.II. MV xoay quanh câu chuyện một nhà khảo cổ học khao khát khám phá nền văn minh cổ mang tên Walkers. Điều đặc biệt là MV ấy được quay ở Việt Nam, tại một tỉnh nổi tiếng với phong cảnh núi non, hang động hùng vĩ. Vì vậy, câu hỏi của Alan Walker là "Tỉnh nào là nơi ghi hình MV?". Kết quả, cả 4 điểm cầu đều có câu trả lời đúng là Quảng Bình.

Phần xuất hiện của DJ Alan Walker khiến khán giả nhớ tới nam ca sĩ nổi tiếng Charlie Puth. Anh từng xuất hiện trong Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 với tư cách là người đặt câu hỏi trong phần thi Về đích. Vì là câu hỏi cho phần thi cuối, nên câu hỏi của Charlie Puth có phần khó hơn khi yêu cầu các thí sinh tìm ra từ đồng nghĩa với từ "friendship" nằm trong bài hát See you again.

Bên cạnh Alan Walker, danh thủ nước ngoài được BTC nhá hàng đã lộ diện. Zirkzee Joshua cùng cựu danh thủ Andy Cole đã đặc biệt xuất hiện để gửi lời chúc thi tốt đến đại diện tỉnh Gia Lai - Nguyễn Quốc Nhật Minh (THPT chuyên Hùng Vương). Cậu bạn là một fan "cứng" của đội MU (Manchester United). Chiếc áo MU in tên Nhật Minh còn mang số 7 - số áo quen thuộc của danh thủ Cristiano Ronaldo.

Chung cuộc, nam sinh Võ Quang Phú Đức (trường THPT chuyên Quốc học, Huế) đã giành ngôi vị quán quân của cuộc thi năm nay. Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 là bạn Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, Hà Nội), tiếp sau đó là các bạn Trần Trung Kiên (Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên) và Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đồng giải ba.