Chụp đề đưa lên AI để tìm đáp án, một thí sinh bị phát hiện ngay trong giờ thi

HHTO - Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những thách thức mới đối với công tác tổ chức thi cử. Mới đây, một thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội đã bị phát hiện sử dụng điện thoại để chụp đề, đưa lên các công cụ AI nhằm tìm lời giải ngay trong phòng thi.

Thông tin được Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội chia sẻ tại hội nghị tập huấn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức ngày 8/6.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội vừa qua, một thí sinh đã mang điện thoại thông minh vào phòng thi. Sau khi nhận đề, thí sinh này sử dụng điện thoại chụp lại đề thi rồi tải hình ảnh lên các nền tảng AI như Google Lens và Gemini để tìm lời giải.

Tuy nhiên, hành vi gian lận đã nhanh chóng bị phát hiện. Chỉ khoảng 15 phút sau khi bắt đầu làm bài, giám thị đã phát hiện vi phạm và xử lý theo quy định.

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đây là một trong những tình huống cho thấy nguy cơ phát sinh các hình thức gian lận mới khi công nghệ AI ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Theo cơ quan chức năng, các công cụ AI hiện nay có khả năng nhận diện hình ảnh, phân tích đề bài và đưa ra đáp án trong thời gian ngắn. Điều này khiến không ít thí sinh nảy sinh ý định lợi dụng công nghệ để gian lận trong các kỳ thi.

Tuy nhiên, việc mang điện thoại vào phòng thi vốn đã là hành vi vi phạm quy chế, bất kể thiết bị đó có được sử dụng hay không. Trong trường hợp sử dụng điện thoại để chụp đề thi, gửi ra ngoài hoặc đưa lên các nền tảng AI để tìm lời giải, mức độ vi phạm càng nghiêm trọng hơn.

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh, chỉ riêng hành vi chụp ảnh đề thi và đưa ra ngoài phòng thi đã là vi phạm quy chế. Nếu đề thi bị phát tán lên mạng hoặc gửi cho người khác, cá nhân vi phạm còn có thể phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, đại diện Công an TP Hà Nội đã lưu ý các điểm thi cần tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT có quy mô lớn hơn nhiều so với kỳ thi tuyển sinh lớp 10, với số lượng thí sinh đông và sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau. Trong bối cảnh AI ngày càng phát triển, nguy cơ xuất hiện các hình thức gian lận mới cũng tăng lên, đòi hỏi lực lượng làm thi phải nâng cao cảnh giác.

Trước đó, tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026 - 2027 ở Hà Nội, toàn thành phố đã ghi nhận 4 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị có chức năng thu phát thông tin vào phòng thi. Việc cố tình sử dụng công nghệ để gian lận không chỉ khiến thí sinh bị đình chỉ thi mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả và quyền lợi của bản thân.