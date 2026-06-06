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Thi Đánh giá năng lực V-ACT 2026: Gần 42% thí sinh đợt 2 đạt từ 700 điểm trở lên

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố phổ điểm thi Đánh giá năng lực V-ACT đợt 2. Đáng chú ý, dù đề thi được nhiều teen nhận xét có mức độ ổn định, phổ điểm ở lượt thi này vẫn ghi nhận xu hướng “lệch trái” nhẹ so với đợt thi đầu tiên.

Theo phổ điểm được công bố, ở đợt thi thứ 2 ghi nhận khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 42% đạt từ 700 điểm trở lên và 8% đạt mốc từ 900 điểm. Điểm thấp nhất của đợt thi này là 53 điểm, trong khi điểm cao nhất đạt 1139/1200 điểm, vượt qua kỷ lục của thủ khoa kỳ thi năm 2023 là Phan Lê Thúc Bảo với số điểm 1133/1200 điểm.

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Phổ điểm thi Đánh giá năng lực đợt 2 ghi nhận có hơn 170.000 thí sinh dự thi. Ảnh: Đại học Quốc gia TP.HCM.
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So với đợt 1, đợt thi lần 2 có xu hướng "lệch trái" dù nhiều teen nhận định đề đợt 2 không có quá nhiều biến động. Ảnh: Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đề thi V-ACT đợt 2 năm 2026 được nhiều teen đánh giá có độ khó ổn định, song vẫn đảm bảo khả năng phân hóa. Tuy nhiên, phổ điểm ở lần thi này lại có sự dịch chuyển đáng chú ý so với đợt 1: dù hình dạng phân bố có vẻ tương đồng, nhưng phổ điểm đợt 2 lại “lệch” trái nhẹ và trải rộng hơn. Điểm trung bình của đợt 2 đạt 670,9 điểm, thấp hơn mức 682 điểm được ghi nhận ở đợt 1.

Nguyên nhân của xu hướng này được cho là đến từ sự đa dạng trong nhóm thí sinh dự thi. Trong hơn 170.000 thí sinh tham gia đợt 2, có gần 110.000 bạn thi cả hai đợt, nhóm này ghi nhận điểm trung bình tăng từ 696,3 ở đợt 1 lên 713,7 ở đợt 2, cho thấy nhiều sĩ tử đã cải thiện kết quả sau lần thi đầu tiên.

Tuy nhiên, nhóm hơn 60.000 thí sinh chỉ tham gia đợt 2 lại có kết quả thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Điều này góp phần kéo phổ điểm toàn phần của đợt 2 dịch nhẹ về phía điểm thấp so với đợt 1.

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Văn Thuận (tổng hợp)
#V-ACT 2026 #ĐGNL HCM #teen #viral #phổ điểm lệch trái

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