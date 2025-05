Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú có khả năng mở rộng phần 2 giống Hospital Playlist?

HHT - Giả sử "Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú" (Resident Playbook) có phần 2, khả năng mạch phim tiếp tục câu chuyện của bộ tứ OBGY có vẻ thấp, nhưng nếu nội dung mở rộng qua hội "tân binh" ở các khoa khác của Bệnh viện Yulje thì sao?

Rating, tác động thực tiễn của Resident Playbook chưa bằng được Hospital Playlist, nhưng dự án ngoại truyện sở hữu thành công mà không phải tựa phim truyền hình nào cũng dễ dàng làm được. Phim khởi đầu với rating trung bình toàn quốc là 3.7% và kết thúc với 8.1%, chắc chân trong Top 10 phim thịnh hành trên Netflix tại hàng chục quốc gia, dẫn đầu bảng phim và nhân vật truyền hình được quan tâm nhiều tuần trong hơn 1 tháng lên sóng.

Dàn diễn viên trẻ tăng fan và độ nhận diện với công chúng. Bên cạnh chất lượng nội dung, những con số biết nói trên là minh chứng cho việc "khều" mùa 2 của khán giả là có căn cứ.

Nếu câu chuyện tiếp tục với "tổ hợp" OBGY, fan phim mong ê-kíp sẽ khai thác công bằng hơn. Bởi mùa 1 tập trung vào Oh Yi Young (Go Youn Jung) thấy rõ. Jae Il (Kang You Seok), Sa Bi (Han Ye Ji), Nam Kyung (Shin Si Ah) cũng có tuyến phát triển riêng biệt nhưng chưa đủ sâu sắc.

Tuy nhiên, khả năng có Resident Playbook mùa 2 tiếp tục mạch chuyện của bộ tứ OBGY đang khá thấp. Kết thúc hiện tại đã rất đẹp và vẹn toàn cho tất cả. Nội dung của 12 tập cũng đã truyền tải rất nhiều các tình huống hiếm lẫn thường gặp tại khoa phụ sản. Kể tiếp quá trình làm nội trú năm 2 của họ có thể sẽ khiến một vài tình huống bị lặp. Vả lại, xuyên suốt hành trình của Resident Playbook, song song với sự trưởng thành hơn của OBGY, khán giả đã thấy hình ảnh nội trú năm 2, 3, bác sĩ chuyên khoa... thông qua các nhân vật phụ.

Một đề xuất nếu làm Resident Playbook thành một series như những gì Shin PD làm với Reply và Hospital Playlist, một số khán giả đề xuất có thể mở rộng câu chuyện qua đời sống nội trú năm nhất của các khoa khác (khoa nhi, ngoại tổng quát...). Như vậy, tình huống sẽ lại mới mẻ, đội OBGY hoặc thậm chí là F5 giáo sư, các nhân vật khác từ Hospital Playlist có thể xuất hiện với tư cách cameo.