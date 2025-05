Kết Resident Playbook: Bộ tứ OBGY gieo nụ cười lẫn nước mắt, cameo "nhà Gấu" sến

HHT - Thời lượng tăng vọt so với 11 tập trước, góc máy tinh tế, kết cấu, sắp đặt đúng lúc đã cho "Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú" (Resident Playbook) một kết thúc nhẹ nhàng và hoàn hảo.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập cuối (tập 12) của Resident Playbook lấy bối cảnh thời khắc chuyển giao năm mới. Mỗi người của OBGY lại gặp một tình huống khác nhau, cả họ, những đồng nghiệp và cả khán giả đều thấy sự khác biệt rõ ràng của bộ tứ so với những ngày đầu - tập đầu của phim.

Um Jae Il (Kang You Seok) từng là "con báo" bị overthinking, bệnh nhân chảy nước mũi bình thường nhưng lại nghĩ là dấu hiệu của sọ tổn thương. Anh của hiện tại phán đoán tốt hơn, điều không thay đổi là sự chân thành dành cho bệnh nhân. Thậm chí, Jae Il sẵn sàng thức mấy đêm liền vì bệnh nhân đau đớn không ngủ được, trò chuyện cùng bà.

Anh cũng linh động, tiến bộ hơn. Khi nói chuyện với Sa Bi (Han Ye Ji) ở phòng nghỉ, Jae Il nhận ra tận tâm trò chuyện chỉ là chân thành, nhưng không hữu hiệu vì rõ ràng, bệnh nhân của anh vẫn đau đớn. Anh tìm thấy phương pháp giảm đau từ tư liệu Sa Bi để sẵn, thành công giúp bệnh nhân tan đau đớn nhanh chóng.

Giáo sư Jo đến thăm bệnh, bất ngờ và hài lòng về sự chủ động của Jae Il. Ông gửi tài liệu, nói sẽ hỗ trợ và để Jae Il là "tác giả chính" cho bài nghiên cứu về ung thư buồng trứng. Giáo sư Jo vốn là người cọc cằn, khó ở, dễ nạt nộ. Đây là lần đầu tiên ông chủ động làm điều này. Đến "tiền bối" Cha cũng mừng cho Jae Il, bởi hành động này của giáo sư Jo đã thay cho lời khen và tương lai rộng mở của khoa phụ sản của anh.

"Mọt sách" hạng nhất - Kim Sa Bi từng có kỹ năng xã hội bằng 0, không biết đồng cảm. Làm việc cùng giáo sư Ryu lâu ngày, dường như cô cũng "lây" sự thấu hiểu, tình cảm của ông. Cô nhớ như in lời đùa của giáo sư lúc ở phòng mổ cho bệnh nhân bị xuất huyết nguy kịch, dù rằng cả y tá lẫn giáo sư cũng chẳng nhớ. Sa Bi lặp lại tất cả chuẩn xác và vô cảm như robot, chuẩn "bộ não AI" nhưng sự thay đổi đó đủ để giáo sư Ryu ngạc nhiên, bệnh nhân cũng rất vui.

Một trong những trường đoạn day dứt nhất của tập cuối Resident Playbook thuộc về Pyo Nam Kyung (Shin Si Ah). Cô gặp lại chị Yeom Mi So - bệnh nhân đầu tiên khiến cô muốn từ bỏ rồi quay lại khoa phụ sản. Mi So bước vào giai đoạn cuối của ung thư, đã ký lệnh không dùng hồi sức tim phổ. Nam Kyung nhớ rõ sở thích của nữ bệnh nhân khó tính này, bầu bạn bên chị ấy những giờ khắc cuối cùng của ngày cuối cùng trong năm, mở cho chị bài thánh ca chị thích.

Cô cố nén để trả lời thăm hỏi cuối cùng của em trai chị Mi So, sau đó chạy đến một góc của quầy trực mà khóc nức nở. Mà nỗi đau này đã được báo trước ở cảnh bác sĩ nội trú năm hai Ki Eun Mi khóc lặng đi khi chứng kiến bệnh nhân đầu tiên của cô qua đời.

Nước mắt vẫn vỡ òa, thì Nam Kyung lại phải bật ngay chế độ làm việc vì có một ca sinh khẩn cấp. "Fashionista của OBGY" là người dễ xúc động, chưa từng thay đổi, nhưng cô của hiện tại - thần kinh đã vững hơn. Cô bình tĩnh xử lý, kiểm soát tình hình. Thậm chí còn được "gấu ù lì" Seok Hyung (Kim Dae Myung) khen.

Nam Kyung vừa tiễn đưa một bệnh nhân, rồi lại đón một sinh mệnh chào đời bình an ở sảnh cấp cứu, chỉ cách nhau vài giường bệnh. Những khung hình ở phân đoạn này lấy nước mắt và khiến khán giả thở phào cùng lúc, đậm chất điện ảnh.

Oh Yi Young (Go Youn Jung) trải qua ngày cuối cùng trong năm với những mẹ bầu: Người chỉ muốn con mình bình an, người "mê tín" hay muốn "câu view" nên ngóng em bé ra đời vào ngày 1/1. Với gia đình cố chấp có "bé Tân niên", Yi Young giải quyết mượt với thầy cúng và phụ huynh. Buổi chiều, cô thất bại với việc lấy nhau thai thì ngay ca buổi tối, cô làm rất khéo.

Yi Young từng chỉ muốn từ bỏ vào những ngày đầu, nhưng thời khắc này, điều cô để tâm là không muốn bệnh nhân bị ảnh hưởng xấu vì kỹ năng thiếu hụt của mình. Cô tự tìm tư liệu và luyện tập, thành thạo và thuần thục nhanh đến mức khiến giáo sư Seo kinh ngạc. Nhờ Yi Young, giáo sư hoàn thành ước nguyện năm cũ, tặng cô chai rượu mình quý, cho "út cưng" đỡ đẻ em bé từ bệnh nhân của mình.

Điều duy nhất thất bại của Yi Young là do mải làm, quên đổi thưởng vé số nên cô vẫn chưa trả hết nợ thấu chi. Dù muốn nghỉ việc hay không, Yi Young vẫn phải trở thành bác sĩ nội trú năm 2.

Tình duyên của bộ tứ đều "nở hoa". Jae Il tỏ tình với Sa Bi "dưỡng thê", nhưng nàng "mọt sách" nói rằng phải cần tìm hiểu thêm mới hẹn hò. Nam Kyung nhận được cái gật đầu đồng ý trở thành nội trú năm nhất của thực tập sinh Gi On và cả cái nắm tay tỏ tình của cậu. Yi Young công khai đeo nhẫn đôi với Do Won. Đầu tập 12 đã báo hiệu, "trưởng nội trú" có ý định "date to marry" (yêu để cưới) với "em gái thông gia".

"Con cáo" Myeong Eun Won tạch suất giáo sư vì giáo sư Seo đã tìm hiểu "rì-viu" từ toàn bộ bác sĩ trong khoa. Chu Min Ha (Ahn Eun Jin) trở lại, được chọn là giáo sư mới thay thế giáo sư Im. Cái kết này "đã cái nư" cho fan cả series Hospital Playlist vì Myeong "thảo mai" vô trách nhiệm đã làm khổ từ Chu Chu đến hội OBGY không kể hết. "Gấu ù lì" làm cameo vừa ngầu vừa hài. Lúc trước là hỗ trợ ca sinh khẩn cấp, cuối tập lao vào tặng hoa "vịu ơ" sến rện bị mọi người thấy hết.

Resident Playbook khép lại nhẹ nhàng, hoàn hảo cho tất cả, đúng như tên phim (theo tiếng Hàn): "Cuộc đời trưởng thành, khôn ngoan vào một ngày nào đó của những bác sĩ nội trú".