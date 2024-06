Chuyện hot girl Việt bị nam idol K-Pop phủ nhận hẹn hò: Chỉ là hiểu lầm?

HHT - Trong khi nhiều netizen đang xôn xao khi nam idol K-Pop No Min Hyuk phủ nhận chuyện hẹn hò với một beauty influencer người Việt nổi tiếng, khán giả đã nhận thấy câu chuyện này có nhiều điểm khó hiểu.

Thường thì chuyện hẹn hò của idol K-Pop sẽ do các fan phát hiện ra hoặc báo chí đưa tin rồi sau đó người trong cuộc xác nhận. Nhưng đầu tháng 5 vừa qua, chính No Min Hyuk (thành viên nhóm Click B) chủ động tiết lộ anh đang hẹn hò với một cô gái người Việt kém anh 12 tuổi. Hai người quen nhau khi No Min Hyuk tới TP.HCM công tác, và cô gái này hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp.

Dù yêu xa, hai người vẫn rất ngọt ngào khi liên tục gọi điện video cho nhau. Cặp đôi còn tính chuyện kết hôn và No Min Hyuk có kế hoạch tới TP.HCM dự sự kiện mà bạn gái tổ chức.

Dữ liệu mà báo chí Hàn Quốc cung cấp chỉ có vậy, mọi thông tin khá mơ hồ nhưng netizen Việt vẫn trổ tài thám tử đi tìm cô gái ấy. Nhiều trang tin cho rằng bạn gái của No Min Hyuk chính là N.L.H.M, một beauty influencer xinh đẹp, nổi tiếng với lượng người theo dõi khá đông đảo. Chưa kể N.L.H.M cũng kém No Min Hyuk đúng 12 tuổi (cô sinh năm 1995 còn Min Hyuk sinh năm 1983).

Trùng hợp thay, N.L.H.M mới đăng ảnh nhận lời cầu hôn ở đảo Jeju, Hàn Quốc. Vậy là khán giả càng tin rằng N.L.H.M chính là cô gái mà No Min Hyuk nhắc tới, rất nhiều người chúc mừng hai người và hy vọng họ sớm tổ chức đám cưới.

Nhưng không ngờ, ngày 3/6, tờ Sports Seoul tiết lộ rằng N.L.M.H mạo danh bạn gái No Min Hyuk. Công ty đại diện của nam idol khẳng định No Min Hyuk rất sốc bởi cô gái mà netizen nhắc tên không phải là nửa kia của anh. No Min Hyuk cũng đang cân nhắc việc tiết lộ danh tính bạn gái thực sự.

Từ đó mà nhiều người cho rằng N.L.M.H đã “nhận vơ” mình là cô gái đang hẹn hò với No Min Hyuk. Nhưng thật ra cô chưa từng thừa nhận quen biết No Min Hyuk. Tất cả chỉ là một sự trùng hợp khi N.L.M.H là một beauty influencer, lại mới đính hôn ở Hàn Quốc khiến cho một page trên Facebook hiểu lầm, đăng tải video rằng H.M là nửa kia của No Min Hyuk khiến nam ca sĩ lên tiếng đính chính.