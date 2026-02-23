Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khám phá

Google News

Sắp tới có kỳ nghỉ dài nào tương tự nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày, sắp tới có những ngày nghỉ lễ nào, có thể sắp xếp tạo thành một kỳ nghỉ dài tương tự để thực hiện các kế hoạch của cá nhân, gia đình được không?

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, nên người lao động có khá nhiều thời gian cho gia đình và các kế hoạch cá nhân.

Vậy trong năm nay có còn kỳ nghỉ nào dài tương tự không?

Sau Tết Nguyên đán, ngày nghỉ lễ tiếp theo là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch). Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là 26/4 Dương lịch, rơi vào Chủ Nhật nên ngày nghỉ bù sẽ là 27/4. Tức là người lao động sẽ có chuỗi 3 ngày nghỉ (25 - 27/4).

Tiếp đó là dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5. Hai ngày nghỉ lễ này rơi vào thứ Năm, thứ Sáu, nên nối liền với cuối tuần thành kỳ nghỉ dài 4 ngày (30/4 đến 3/5).

Giữa dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là 2 ngày làm việc bình thường (28 - 29/4). Nếu trong dịp này, Nhà nước ta cho phép hoán đổi ngày làm việc để người lao động nghỉ vào ngày 28 - 29/4 rồi đi làm bù vào 2 ngày khác, thì người lao động sẽ lại có một kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 25/4 đến 3/5), tương tự dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

(Những cách tính trên dành cho những người lao động được nghỉ cuối tuần 2 ngày, thứ Bảy - Chủ Nhật, và đa số học sinh).

cal.jpg
Lịch tháng 4/2026.

Nhưng việc hoán đổi như vậy còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên hiện tại chưa có thông tin chính thức. Vì vậy, nếu muốn có kỳ nghỉ dài như trên để tiện lên kế hoạch cho bản thân và gia đình, người lao động có thể tính đến phương án chủ động sắp xếp, xin nghỉ phép ngày 28 - 29/4, nếu điều kiện công việc cho phép và vẫn còn ngày nghỉ phép năm.

Dù sao, người dân vẫn nên chờ thông báo chính thức của Nhà nước về lịch nghỉ trong tháng 4, tháng 5 tới, từ đó có thể lên kế hoạch cá nhân cho phù hợp.

ft1475.jpg
Thục Hân
#tết nguyên đán 2026 #tết bính ngọ 2026 #sắp tới có ngày lễ gì #sắp tới có ngày lễ gì được nghỉ #sắp tới có ngày nghỉ nào #sắp tới có ngày nghỉ lễ nào không #nghỉ lễ 2026 #ngày giỗ tổ hùng vương 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục