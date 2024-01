Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Cảnh bại lộ thân phận vì BTS vốn thế nào trong nguyên tác?

HHT - Cư dân mạng đang vô cùng thích thú trước phân cảnh lộ thân phận có "1-0-2" của cặp đôi chính trong tập mới nhất của "Marry My Husband" (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi). Tình tiết bại lộ thân phận vốn diễn ra thế nào trong bản gốc webtoon?

Mỗi tập của bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi lên sóng đều nhận sự chú ý lớn từ khán giả, và tập 6 cũng không phải ngoại lệ. Tình tiết nổi bật hơn cả trong tập vừa qua là thân phận trùng sinh của cặp đôi chính đã chính thức bị lộ, nhưng với nước đi mà chẳng ai ngờ tới, đó là vì… BTS!

Nữ chính Kang Ji Won (Park Min Young thủ vai) đang nghe No More Dream của BTS trên sân thượng thì nam chính Yoo Ji Hyuk (Na In Woo đảm nhận) xuất hiện. Phát hiện ra crush đang nghe nhạc BTS nên Ji Hyuk nhanh trí bắt chuyện bằng cách chia sẻ niềm yêu thích dành cho nhóm nhạc nam này.

Chạm đúng “tấm lòng fangirl”, Ji Won nói luôn thực ra muốn nghe Dynamite lúc này. Ji Hyuk tiếp lời: “Dynamite là một bài hát hay nhưng gu của tôi là Spring Day”. Jiwon hưởng ứng tích cực rằng bản thân cũng thích ca khúc ấy, tuy nhiên vừa dứt lời, cô nàng bắt đầu thấy mọi chuyện “sai sai”.

Sau khi trùng sinh - xuyên không về quá khứ, cả hai hiện đang ở năm 2013, lúc này BTS mới ra mắt, còn chưa nổi tiếng. Nhưng Spring Day là bài hát được phát hành năm 2017, trong khi đó tới năm 2020 Dynamite mới ra mắt. Cặp đôi chính cố giấu thân phận nhưng lại để “lòi đuôi” chỉ vì niềm yêu thích dành cho BTS. Cuối cùng, cả hai nhìn nhau đầy “sượng trân” khi ý thức bản thân đã bại lộ chuyện "tới từ tương lai".

Cách tiết lộ thân phận khiến dân tình bất ngờ bởi theo như trong truyện, Ji Hyuk sẽ gặp tai nạn, sau đó Ji Won quay trở về nhà của anh thì phát hiện bức thư kể lại toàn bộ sự việc. Thay đổi khác hoàn toàn với webtoon từ biên kịch, đạo diễn nhận về nhiều lời khen từ khán giả vì sáng tạo, hợp thời.

Trước đó, bộ phim cũng được hưởng ứng tích cực khi cặp đôi chính hóa giải hiểu lầm nhanh chóng chứ không giận dỗi "7749" đêm dài mới làm hòa như mô-típ thường thấy.

Ngỡ tưởng bộ phim sẽ mang đến tình tiết cảm động ai ngờ “cảm lạnh”. Người hâm mộ thấy “thương” cho BTS vì 7 anh chàng “nằm không cũng dính đạn”. Hashtag #tatcalataiBTS (Tất cả là tại BTS) cũng được Vnet hưởng ứng vì quá thích thú với màn cameo bất đắc dĩ này. Mặt khác, điều này cũng cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của BTS tại Hàn Quốc dù các thành viên đang nhập ngũ, khiến nhiều ARMY tự hào.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi là một trong những bộ phim Hàn được khán giả quan tâm hàng đầu, rating tăng vọt sau từng tập. Thậm chí nhiều khán giả còn “than vãn” mong nhà đài tung mỗi ngày một tập để xem cho “đã cái nư” bởi tình tiết phim ngày một cuốn hút hơn.