Có một "nam thần phim Việt" lập kỷ lục phòng vé ngay lần đầu nhận vai chính

HHTO - Nam diễn viên này là một "phát hiện" của ca sĩ Trung Quân, từ MV chục triệu view nhiều năm trước đến gương mặt gây sốt màn ảnh rộng suốt năm qua.

Bên cạnh các nam thần trẻ tuổi hiện nay như Võ Điền Gia Huy hay Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô cũng là cái tên gây chú ý không kém cạnh. Sao nam sinh năm 1997 có sự bùng nổ ấn tượng trong năm 2025 khi tham gia nhiều dự án trăm tỷ và phim dài tập thống lĩnh "top trending", cho thấy hành trình vươn lên đầy cảm hứng từ một gương mặt điển trai đóng MV.

Trở lại thời điểm năm 2020, MV Tình Nào Không Như Tình Đầu của Trung Quân đã trở thành cơn sốt, thu về gần 45 triệu lượt xem trên YouTube. Bên cạnh bài hát, các nhân vật trong MV cũng được khán giả yêu thích và từ đó cái tên Ma Ran Đô bắt đầu trở nên nổi tiếng. Hình tượng chàng nam sinh rắn rỏi nhưng tình cảm, cùng đôi mắt đầy cảm xúc của anh khiến nhiều người xem bị thuyết phục.

MV Tình Nào Không Như Tình Đầu giúp Ma Ran Đô được khán giả biết đến.

Sau thành công của MV, Ma Ran Đô nổi lên như một phát hiện mới của làng giải trí Việt. Anh tiếp tục góp mặt trong một số MV khác như Sau Lưng Anh Có Ai Kìa của Thiều Bảo Trâm hay Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn - phần 2 Tình Nào Không Như Tình Đầu của Trung Quân. Song song đó, nam diễn viên tham gia diễn xuất tại các sân khấu kịch để tích lũy kinh nghiệm. Có giai đoạn, Ma Ran Đô nhận mọi loại vai, cát-xê 200 - 300 nghìn đồng/ngày vẫn vui vẻ tham gia để nuôi đam mê của mình.

Sự nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc khi anh gặp những người thầy dìu dắt anh trên hành trình diễn xuất, từ diễn viên Ngọc Thuận đến NSƯT Hữu Châu và NSND Việt Anh. Ma Ran Đô ghi điểm khi tham gia các dự án phim dài tập như Nhỏ To Chốn Văn Phòng, Vợ Quan... hay đình đám nhất là Tiệm Ăn Của Quỷ của đạo diễn Hàm Trần.

Đến năm 2025, Ma Ran Đô chính thức đột phá mạnh mẽ với chuỗi những phim trăm tỷ mà anh có cơ hội tham gia như Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương. Những thành tích này giúp anh trở thành tân binh hiếm hoi có phim đóng chính đầu tay vượt mốc trăm tỷ và là ngôi sao hiếm hoi đóng 3 phim trăm tỷ trong cùng một năm (từng giữ chung kỷ lục với Quang Tuấn nhưng đã bị chính Quang Tuấn phá vỡ khi anh có đến 4 phim trăm tỷ trong năm 2025).

Ma Ran Đô là sao nam trẻ nhất đóng 3 phim trăm tỷ trong cùng năm.

Có thể nói, Ma Ran Đô chính là một trong những trường hợp đi lên từ con số 0 đầy cảm hứng của màn ảnh Việt trong những năm gần đây. Dù lỡ hẹn với mùa phim Tết khi ban đầu anh nằm trong dàn diễn viên của Báu Vật Trời Cho, Ma Ran Đô vẫn là gương mặt đáng trông chờ trong năm 2026. Đặc biệt, anh đang là một trong những ứng cử viên nặng ký sẽ thể hiện vai Thái tử Bảo Long trong phim Hoàng Hậu Cuối Cùng, sau màn xuất hiện tại địa điểm casting gây sốt trong dịp cuối năm qua.