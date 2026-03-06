"Cặp đôi oan gia" Việt Hoa - Trọng Trí (Gió Ngang Khoảng Trời Xanh) chuẩn bị cưới

HHTO - Trên phim thì căm ghét nhau nhưng ngoài đời, cặp đôi Việt Hoa và Trọng Trí đang chuẩn bị làm lễ cưới sau 10 năm hẹn hò.

Phim giờ vàng VTV có rất nhiều cặp đôi trên phim thì không hề liên quan nhưng ngoài đời lại hạnh phúc ngập tràn. Bên cạnh Anh Đào - Anh Tuấn thì Việt Hoa - Trọng Trí cũng rất được khán giả yêu thích. Trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Trọng Trí vào vai phản diện, phối hợp với Denis Đặng để lên kế hoạch làm hại Việt Hoa mà bất thành, khiến khán giả bật cười với hoàn cảnh éo le của cặp đôi.

Mới đây, Việt Hoa đã khoe ảnh hai người đang đi thử áo dài cưới để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi tổ chức tại nhà gái vào ngày 7/3. Đến tháng 5, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ tại Hà Nội để mời đồng nghiệp tới chung vui. Việt Hoa và Trọng Trí đã đăng ký kết hôn từ năm 2021, nhưng vì vướng dịch COVID-19 nên phải hoãn đám cưới đến tận bây giờ.

Hai người hẹn hò từ năm 2017 khi cùng là sinh viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ban đầu, Việt Hoa và Trọng Trí không hề để ý đến đối phương, còn chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Nhưng đến khi được ghép nhóm cùng làm bài tập thi học kỳ, hai người mới kết nối và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Việt Hoa luôn thấy may mắn khi có nửa kia cũng làm diễn viên, nên rất hiểu đặc thù công việc của cô. Trọng Trí luôn là người đưa đón cô đi quay phim, cùng đọc kịch bản và phân tích nhân vật, hỗ trợ cô hết mình. Nhiều người từng băn khoăn Trọng Trí liệu có nghĩ ngợi khi không nổi tiếng bằng vợ, nhưng nam diễn viên khẳng định anh luôn hạnh phúc, tự hào thấy Việt Hoa thành công.

Netizen thì khen rằng nhìn Việt Hoa ngày càng xinh tươi rạng rỡ là biết cô đang hạnh phúc thế nào trong chuyện tình cảm. Dù sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Việt Hoa sẵn sàng dành một vài năm tạm xa công việc để chăm sóc gia đình sau khi kết hôn.