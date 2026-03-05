Rộ tin Concert ATSH mùa 2 dời lịch đêm diễn ở Hà Nội, phía BTC ra thông báo

Giữa lúc chỉ còn 1 tuần nữa sẽ diễn ra concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 tại Hà Nội, cư dân mạng lại đang bày tỏ sự hoang mang của mình. Những hình ảnh thông tin đổi ngày diễn từ 14 sang 16/3 đang được lan truyền rộng rãi trên "thành phố" Threads.

Bức ảnh về lịch diễn mới của concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 được lan truyền trên mạng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự hoang mang, lo lắng, thậm chí tức giận với thông tin đổi ngày diễn ra concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 D-2. Một số còn sốt ruột khi đã đặt vé máy bay, khách sạn nhưng giờ lại đối mặt với tin tức dời ngày diễn. Hiện tại, mạng xã hội Threads đang tràn ngập bức ảnh "chụp màn hình" lịch diễn mới của đêm diễn.

Cư dân mạng liên tục bày tỏ sự hoang mang.

Vào thời điểm xôn xao thông tin dời lịch diễn, trang thông tin sự kiện concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 tại Hà Nội trên Ticketbox đã hiển thị "không tồn tại". Một số ý kiến cho rằng trang thông tin đang tạm khóa để kiểm tra, xác thực và sẽ sớm đưa ra phản hồi chính thức.

Trang hiển thị không tồn tại.

Vào tối 5/3, phía fanpage Anh Trai "Say Hi" đã đăng tải thông báo chính thức, xác nhận dời ngày diễn sang 16/3. BTC cho biết kế hoạch điều chỉnh lịch trình này theo đề nghị của Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hà Nội. "BTC xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Quý khán giả, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tình cảm, sự tin tưởng và đồng hành mà mọi người đã dành cho chương trình", ekip cho biết.

Thông báo từ BTC.

Trước đó, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 xác nhận D-2 sẽ diễn ra vào tối 14/3, tức vào ngày Valentine trắng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Lấy chủ đề ngày Lễ tình nhân lãng mạn ngập tràn sắc trắng, đêm diễn gây chú ý khi đánh dấu sự tham gia của đầy đủ 30 Anh trai, gồm cả Karik khi trước đó, nam rapper gặp chấn thương và được cho là sẽ bỏ lỡ D-2 vì phải nhập viện phẫu thuật.