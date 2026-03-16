Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khám phá

Google News

Có phải đợt rét cuối cùng đã qua? Hà Nội còn lạnh nữa không hay sắp sang Hè?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hà Nội bắt đầu ấm lên, nhiệt độ tăng dần. Vậy có phải không còn đợt không khí lạnh nào nữa trong mùa Đông - Xuân này? Hà Nội còn rét nữa không?

Như vậy là “chút xíu” không khí lạnh của cuối tuần vừa rồi cũng đã hết. Từ hôm nay, 16/3, Hà Nội tăng nhiệt dần.

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 26 - 27oC. Và như đã đề cập trong một bản tin trước, đến giữa tuần này, tức là 18 - 19/3 (thứ Tư - thứ Năm), nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào buổi trưa và chiều dự báo lên mức 30 - 31oC, nhiều người sẽ bắt đầu thấy nóng.

Những mức nhiệt độ như trên đều là khá cao so với mức nhiệt trung bình nhiều năm ở Hà Nội vào thời điểm này. Vậy liệu Hà Nội có lạnh nữa không?

nhiet-do-ha-noi-17-3.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 17/3: Ở Hà Nội có thể lên sát 30oC. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các mô hình hiện tại, dự báo từ giờ đến gần giữa tháng 4 cũng chưa thấy có đợt không khí lạnh nào nữa. Hoặc nếu cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 mà có gió mùa Đông Bắc thì cũng sẽ hết ngay trong ngày, mà gió nhẹ đến mức ở Hà Nội gần như không cảm nhận được sự thay đổi nào về thời tiết.

Như vậy, đợt không khí lạnh trong tuần trước có khả năng là đợt rõ rệt cuối cùng của mùa Đông - Xuân này rồi. Mà cho dù không phải đợt cuối cùng thì có lẽ nó cũng là một trong những đợt “vớt vát” cuối cùng, vì nếu cuối tháng 3, sang tháng 4 mà có gió mùa Đông Bắc theo kiểu như vừa đề cập ở trên thì cũng nhẹ đến mức không biết có nên tính là một “đợt” nữa không.

Dù sao, dự báo như trên là khá xa và thực tế có thể còn thay đổi. Còn tuần này khi Hà Nội ấm - nóng dần lên, người dân lưu ý uống nhiều nước đều đặn cả ngày, tránh ở ngoài nắng lâu vì khi giao mùa thế này cũng dễ mệt.

ft1477.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #Hà Nội còn lạnh nữa không #Hà Nội còn đợt lạnh nào nữa không #miền Bắc hết lạnh chưa #miền Bắc hết mùa đông chưa #đã hết mùa lạnh chưa #Hà Nội tăng nhiệt

