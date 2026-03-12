Thay tên những cơn bão gây thiệt hại lớn: Tên bão thay thế Yagi có nghĩa gì?

HHTO - Một số tên của những cơn bão từng gây thiệt hại lớn như Yagi và Trami sẽ được thay thế trong danh sách của khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Có những cái tên mới rất thú vị, và cái tên bão thay cho Yagi có ý nghĩa ra sao?

Trong hội nghị mới nhất của Ủy ban Bão thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), các quốc gia thành viên đã thống nhất thay thế một số tên bão trong danh sách sử dụng cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo cơ chế đặt và đổi tên bão, khi một cơn bão gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, tên của nó có thể được đề nghị loại bỏ để tránh gợi lại ký ức về thiên tai. Và những cái tên mới được thống nhất thay thế cho những tên bão cũ là:

· Toraji → Gaeguri

· Kong-rey → Koki

· Man-yi → Dim-sum

· Usagi → Hebi

· Yagi → Tomo

· Jebi → Narae

· Krathon → Burapha

· Trami → Hoaban

· Ewiniar → Tirou

Hình ảnh vệ tinh của bão Yagi vào ngày 5/9/2024. Ảnh: NASA Worldview.

Có thể thấy, tên bão Yagi được thay thế bằng Tomo. Trong tiếng Nhật, “Tomo” có nghĩa là “người bạn”. Nhiều người cho rằng đây là một cái tên khá thú vị và mang ý nghĩa nhẹ nhàng hơn, hy vọng là cơn bão mang tên đó trong tương lai cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến nước nào.

Tên bão Trami (Trà Mi) cũng được thay bằng Hoaban (Hoa Ban) do Việt Nam đề xuất. Đây là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc Việt Nam, được xem là biểu tượng của vẻ đẹp thiên nhiên vùng cao.

Ngoài hai trường hợp trên, một tên mới cũng rất thú vị là Dim-sum do Hong Kong (Trung Quốc) đề xuất thay cho tên Man-yi. Tên Dim-sum (các món ăn nhẹ) tượng trưng cho văn hóa ẩm thực Hong Kong. Thực ra, Đài Thiên văn Hong Kong (HKO) đã từng lấy ý kiến người dân về tên bão đề xuất, và tên Milktea (Trà Sữa) thậm chí đã nhận được rất nhiều lượt bình chọn, theo trang The Standard HK. Nhưng lần này thì tên Dim-sum được chọn để thay cho Man-yi.