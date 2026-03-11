Đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch sau 24 giờ vì sốt cao, có phải “sốt nhiễm khuẩn”?

HHTO - Một bài đăng trên mạng xã hội về việc một nam thanh niên khỏe mạnh bỗng phải nhập viện cấp cứu vì sốt 39 - 40°C và giảm bạch cầu khiến nhiều người chú ý. Nhiều người nói đến “sốt nhiễm khuẩn”. Có những khả năng nào và người dân cần lưu ý gì?

Mới đây, bài đăng của một nam thanh niên tên D.A thu hút sự chú ý khi anh chia sẻ trải nghiệm “đang khỏe mạnh bỗng thành ca bệnh nguy kịch chỉ sau 24 giờ”. Theo bài viết, sáng 26/2 anh bắt đầu sốt cao 39 - 40°C, uống thuốc hạ sốt không đỡ nên buổi đêm phải đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo tình trạng nhiễm khuẩn rất nặng, đồng thời xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu và bạch cầu trung tính giảm xuống mức nguy hiểm, ca bệnh được thông báo là nguy kịch. Sau khoảng 12 ngày điều trị, tình trạng của anh mới dần ổn định và được xuất viện.

Ngoài việc mừng cho D.A vì anh đã hồi phục, nhiều cư dân mạng cảm thấy lo lắng vì “sốt nhiễm khuẩn” - cụm từ được nhắc tới khá nhiều trong thời gian gần đây, và người ở lứa tuổi nào cũng có thể mắc.

Bài đăng của nhân vật chính. Ảnh: Facebook D.A.

Vậy sốt nhiễm khuẩn là gì?

Đây thực ra là cách gọi khá phổ biến trong bệnh viện để chỉ tình trạng sốt do nhiễm vi khuẩn trong cơ thể, khác với sốt do virus như cúm hay cảm lạnh thông thường. Khi vi khuẩn xâm nhập và gây viêm nhiễm, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tăng nhiệt độ (sốt), đồng thời các chỉ số viêm trong máu có thể tăng cao. Trong một số trường hợp nặng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết rất nguy hiểm, cần điều trị khẩn cấp.

Tuy nhiên, khi sốt nhiễm khuẩn thì bạch cầu thường tăng, do hệ miễn dịch sản xuất ra bạch cầu - “lực lượng phản ứng nhanh” để tiêu diệt các tác nhân xâm nhập. Nhưng trong trường hợp của D.A thì bạch cầu và bạch cầu trung tính giảm xuống mức cực thấp.

Theo trang Vinmec, bạch cầu trung tính giảm có thể do nhiều nguyên nhân như các vấn đề trong tủy xương, các loại nhiễm trùng như bệnh lao, hoặc do sử dụng một số loại thuốc nhất định… Những người có hệ miễn dịch suy yếu cũng có thể bị giảm bạch cầu.

Như D.A kể lại thì các bác sĩ cũng chưa xác định rõ nguyên nhân gây nhiễm trùng và tụt bạch cầu nặng như vậy, nhưng đã xác nhận không phải do các bệnh về máu. Thực tế, việc không tìm ra nguyên nhân cụ thể như D.A đề cập là khá phổ biến trong những ca sốt giảm bạch cầu.

Không ai được chủ quan với sốt cao không hạ. Ảnh minh hoạ: Nhà thuốc Long Châu

Nhưng dù là sốt nhiễm khuẩn hay tình trạng nào đó gây giảm bạch cầu thì đều rất nguy hiểm, do ít có dấu hiệu rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, sốt là triệu chứng duy nhất có thể nhận biết, người bệnh thậm chí vẫn tỉnh táo, có thể nói chuyện bình thường, trong khi vi khuẩn đang âm thầm lan rộng.

Vì vậy, dù nguyên nhân cụ thể trong trường hợp của D.A là thế nào thì đây cũng là lời nhắc rất quan trọng:

- Không ai được chủ quan với sốt cao không hạ; nếu đo nhiệt độ cơ thể thấy liên tục ở mức 39 - 40°C, uống thuốc hạ sốt không giảm, hoặc kèm các dấu hiệu như rét run, mệt lả, chóng mặt thì nên đi khám luôn.

- Test nhanh cúm A và COVID âm tính cũng không phải là bằng chứng để yên tâm. Vì cúm A và COVID chỉ là 2 trong số rất nhiều nguyên nhân có thể gây sốt.

- Không tự mua kháng sinh uống khi thấy sốt, vì không phải trường hợp nào cũng có thể điều trị bằng kháng sinh, mà đôi khi, kháng sinh còn khiến tình huống trở nên phức tạp hơn.

Mong mỗi người đều chú ý đến cơ thể mình hơn và giữ gìn sức khỏe.