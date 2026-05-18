Coco - phim Disney được khen "không có đối thủ trong khoản lấy nước mắt"

Thiện Dư

HHTO - Dù đã ra mắt gần một thập kỷ nhưng bộ phim hoạt hình "Coco" của Disney vẫn được khán giả đánh giá là siêu phẩm kinh điển, xinh đẹp và lấy đi nhiều nước mắt.

Cụ thể trên mạng xã hội Threads, nhiều khán giả Việt đang hoài niệm về bộ phim hoạt hình Coco của Pixar/Disney. Những hình ảnh kỳ ảo về thế giới linh hồn pha trộn với văn hóa bản địa Mexico được tái hiện sinh động, song đủ sức hút với khán giả Á Đông với phần cốt truyện gần gũi, có nhiều điểm tương đồng. Có cư dân mạng nhận xét, "không ai có thể vẽ ra một thế giới, không gian mới hoành tráng hơn Pixar".

Những hình ảnh bắt mắt của phim hoạt hình Coco được chia sẻ. Nguồn: @hyu.rii17

Dưới phần bình luận, không ít khán giả Việt để lại cảm nhận ấn tượng của mình về bộ phim Coco. Không chỉ được yêu thích bởi hiệu ứng hình ảnh đầy màu sắc, dự án còn mang đến yếu tố văn hóa gần gũi với tập tục của người Việt Nam, đó là thờ cúng tổ tiên. Có người xem còn từng ra rạp 8 lần để thưởng thức Coco, đồng thời cho rằng kể từ khi tác phẩm này ra mắt, Pixar chưa có dự án nào khác vượt qua được.

Cư dân mạng bày tỏ sự yêu thích với Coco.

Coco kể về hành trình của cậu bé Miguel bước vào vùng đất của người chết, nơi tương truyền rằng được định cư bởi những người và sinh vật đã khuất. Tuy nhiên, những linh hồn đã khuất này chỉ có thể tồn tại nếu như ở thế giới thật, con cháu của họ vẫn nhớ đến họ.

Hành trình của Miguel cùng ông cố đã khuất của mình tại thế giới linh hồn không dừng lại ở phiêu lưu, mà còn đề cao nét đẹp âm nhạc, văn hóa và tình yêu thương của con người. Những chi tiết cao đẹp về gia đình, thế hệ, xã hội được lồng ghép khéo léo, tự nhiên. Đặc biệt ở đoạn cao trào, phân đoạn Miguel gặp bà Coco, hát bà nghe bài Remember Me để khơi gợi lại những ký ức về ông Héctor khiến người xem không kìm được nước mắt.

"Một người chỉ thật sự chết khi họ bị lãng quên" là thông điệp mà Coco thành công truyền tải đến hàng triệu khán giả toàn cầu, thu về hơn 814 triệu USD và chiến thắng hạng mục Phim hoạt hình hay nhất của Oscar, Quả cầu vàng, Critics' Choice, Annie lẫn BAFTA.

Đoàn phim Coco nhận giải Oscar.

Gần đây nhất vào tháng 3/2025, chủ tịch Disney Bob Iger đã xác nhận Coco 2 đang được phát triển, hứa hẹn viết tiếp câu chuyện về thế giới linh hồn kỳ bí. Song trước khi gặp lại gia đình Miguel, khán giả vẫn không thể dứt ra khỏi những giai điệu rộn ràng, từng con phố sặc sỡ và tâm linh trên màn ảnh rộng mà phần đầu tiên mang đến thời điểm gần 10 năm về trước.

#Disney #Coco #hoạt hình #Pixar #Remember Me #Coco 2

