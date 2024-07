Cơn bão số 2 đã thành bão mạnh, gió sẽ đạt cấp mấy khi đổ bộ miền Bắc nước ta?

HHT - Phát triển mạnh hơn những dự báo ban đầu, cơn bão số 2 (Prapiroon) thậm chí còn tăng cường độ khi đi vào Vịnh Bắc Bộ. Dự báo bão số 2 sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Ninh nước ta vào rạng sáng mai, 23/7. Khi đó, sức gió của cơn bão này sẽ ở cấp mấy?

Chiều 22/7, cơn bão số 2 (tên quốc tế là bão Prapiroon) ở cách Hà Nội 307 km về phía Đông - Đông Nam, đã đi theo hướng Tây Bắc với tốc độ 13 km/h trong 6 giờ vừa qua, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.

Sau khi rời đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 2 đi vào Vịnh Bắc Bộ. Tại đây, do có nhiệt độ bề mặt nước biển khá cao nên bão số 2 mạnh lên thay vì suy yếu như những dự báo ban đầu. Chiều 22/7, JTWC ghi nhận bão số 2 là bão mạnh (severe tropical storm). Còn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta thông báo, ở Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 9, là gió mạnh dữ dội, sức gió 75 - 88 km/h, giật cấp 11 (103 - 117 km/h).

Theo dự báo hiện tại, bão số 2 đang có xu hướng đi ngả về phía Tây - Tây Bắc, hướng về phía tỉnh Quảng Ninh trong khi vẫn giữ nguyên cường độ. Dự báo cơn bão này sẽ tiến sát đất liền vào đêm nay và sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh lúc rạng sáng mai. Khi đó, bão số 2 có khả năng có gió cấp 10 (sức gió khoảng 100 km/h), theo JTWC.

Các tỉnh thành ven biển miền Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng được dự báo có mưa to đến rất to từ chiều tối nay. Từ rạng sáng mai, mưa to mở rộng ra nhiều nơi ở đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội. Mưa có thể kéo dài sang thứ Tư, 24/7.

Bão số 2 là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, người dân không nên có tâm lý chủ quan (do đã lâu không có bão đổ bộ vào nước ta) mà nên có cách phòng tránh bão phù hợp, chẳng hạn mua sẵn một vài loại thuốc mà gia đình có thể cần dùng, không ra ngoài trời khi đang có mưa bão, gió mạnh…, và theo dõi các bản tin cập nhật tình hình bão trên các phương tiện truyền thông.