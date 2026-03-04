Con gái diễn viên Lê Giang công bố tin vui, ca sĩ Phương Thanh "xin vía"

HHTO - Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Lộc cho biết đang mang thai con đầu lòng cùng diễn viên Tuấn Dũng, nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Chiều 3/3, diễn viên Lê Lộc khiến khán giả bất ngờ khi thông báo đang có mối quan hệ hạnh phúc cùng diễn viên Tuấn Dũng sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò. Nữ diễn viên hóm hỉnh: "Đầu tiên là chúng em phải công nhận rằng cộng đồng mạng hay thiệt luôn. Đoán, đôi khi cũng có cái đúng lắm ạ".

Sau đó, con gái diễn viên Lê Giang chính thức giới thiệu về niềm hạnh phúc trong năm mới. Cô cho biết đến bây giờ mới dám chia sẻ vì để đảm bảo sức khỏe ổn định. Bên cạnh đó, có nhiều sự kiện quan trọng cần nhận được sự quan tâm trọn vẹn của khán giả hơn nên cô và Tuấn Dũng quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Chuyện tình cảm của cả hai cũng "đơm hoa", nhân đôi niềm vui khi cô đang mang thai con đầu lòng, là một bé Ngựa nhỏ.

Ngay bên dưới bài đăng của Lê Lộc, đông đảo khán giả, anh chị em đồng nghiệp như Võ Tấn Phát, ca sĩ Thu Thủy để lại những lời chúc mừng đến cặp đôi mới của V-Biz. Ca sĩ Võ Hạ Trâm bày tỏ: "Chúc mừng hai vợ chồng em nha. Gởi niệm lành đến bé cưng, hai mẹ con bình an và mẹ tròn con vuông nhé". Trong khi đó, "chị đẹp" Phương Thanh tung thêm bằng chứng bằng một đoạn clip trò chuyện cùng Lê Lộc và Tuấn Dũng. Nữ ca sĩ còn thích thú "xin vía" có em bé trong năm nay.

Nguồn clip: Bùi Thị Phương Thanh

Lê Lộc và Tuấn Dũng quen biết nhau từ lâu khi hoạt động chung lĩnh vực. Năm 2019, Lê Lộc trở thành nữ chính trong Người Ấy Là Ai, có Tuấn Dũng xuất hiện nhưng cả hai không ra về cùng nhau. Dẫu vậy, sau chương trình, Lê Lộc cùng chàng trai bước ra từ chương trình là Việt Dũng đã lựa chọn dừng lại. Sau đó, netizen liên tục bắt gặp Lê Lộc - Tuấn Dũng sánh đôi tại các sự kiện. Thông tin cả hai đang tìm hiểu nhau cũng từng được nghệ sĩ Lê Giang tiết lộ vào năm 2023.

Lê Lộc - Tuấn Dũng bên nhau kín tiếng nhưng cũng không giấu giếm.

Dịp lễ Valentine vừa qua, Tuấn Dũng đã đăng ảnh "dìm" Lê Lộc và dùng những từ ngữ thân tình gửi đến cô: "Valentine vui vẻ nhé bé quài ơi" (cách nói dễ thương vì Lê Lộc tên thật là Kim Hoài).

Khi nhận xét về đối phương, cả Lê Lộc và Tuấn Dũng luôn dành cho nhau những lời tốt đẹp. Lê Lộc khẳng định Tuấn Dũng là người đàn ông hiền lành, tử tế, sống tốt với mọi người xung quanh. "Nửa kia" của Lê Lộc cũng được lòng nhà gái, được Lê Giang hết lời khen ngợi.