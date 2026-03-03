Lật Mặt 9 vẫn chưa lộ diện, sẽ không tham gia đường đua phim nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

HHTO - Khán giả thời gian qua vốn đã quen với việc series Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải lên ngôi đầu bảng mùa phim chiếu trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhưng năm nay, có lẽ điều ấy sẽ không xảy ra.

Nếu như Trấn Thành được xem là "ông hoàng mùa phim Tết" thì Lý Hải lại là nhà vô địch của đường đua phim chiếu trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khán giả đã quen với việc mỗi dịp này lại thấy tập mới của Lật Mặt ra rạp và có doanh thu áp đảo so với các đối thủ. Thậm chí năm 2018, Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết dù chiếu cùng thời điểm với Avengers: Infinity War nhưng vẫn có tỷ lệ bán vé rất ổn.

Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết từng không ngại đối đầu với Avenger.

Nhưng cho đến giờ này, khán giả vẫn chưa thấy Lật Mặt 9 có động thái quảng bá gì, khi các phim chiếu dịp lễ sắp tới đều đã tung poster, first look để giới thiệu. Trang cá nhân của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng không nhắc gì đến dự án này dù cập nhật hình ảnh gia đình liên tục. Từ đó mà netizen suy đoán rằng Lật Mặt 9 sẽ không chiếu vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dù được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vương phòng vé Việt.

Lý Hải đã rút khỏi đường đua phim nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay?

Nếu như Lật Mặt 7: Một Điều Ước chiếu năm 2024 có doanh thu lên đến 483 tỷ đồng thì phần tiếp theo, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng bị sụt giảm xuống 232 tỷ đồng. Tất nhiên, con số này vẫn rất cao so với mặt bằng chung của phim Việt nhưng lại là bước lùi đáng lo ngại của đạo diễn Lý Hải khi khán giả cho rằng phần 8 không hay, kịch bản hời hợt, thiếu mới mẻ và thiếu những cảnh quay được đầu tư lớn như các phần trước đó.

Lật Mặt 8 bị chê là kém hấp dẫn so với các phần phim khác.

Phải chăng vì thế mà đạo diễn Lý Hải quyết định dành thêm thời gian để chăm chút kỹ lưỡng hơn cho Lật Mặt 9, nhất là khi cuộc đua phim Việt ngày càng căng thẳng, số lượng dự án chỉn chu hấp dẫn ngày càng nhiều?