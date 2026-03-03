Rộ thông tin tổ chức casting Produce 101 Vietnam, ai đủ điều kiện tham gia?

Mới đây, trên mạng xã hội, chủ đề thảo luận về thời gian, địa điểm cho buổi casting nhằm tuyển chọn thành viên cho chương trình Produce 101 Vietnam 2026 - Học Viện Thần Tượng đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Một tài khoản Threads "nằm vùng" chuyên cập nhật tin tức về dàn nghệ sĩ của "vũ trụ Say Hi" tiết lộ buổi casting dành cho thực tập sinh Produce 101 Vietnam sẽ diễn ra vào 8 giờ ngày 7/3/2026, tại trụ sở công ty DatVietVAC (TP.HCM). Bạn cũng cho biết đây chỉ là buổi casting dành cho các bạn đã được Ban tổ chức Vie Channel gửi e-mail mời.

Một bạn khác - cùng dành sự quan tâm cho sự kiện này: "Nói chính xác thì này mới là casting kín cho những nhân tố nổi bật đã có nền tảng trên mạng đến phỏng vấn và trao đổi thôi, vẫn còn phải sàng lọc nhiều nữa. Còn lịch mở casting công khai cho những bạn mới hoàn toàn như Rap Việt thì mọi người cứ chờ công ty thông báo sau nha".

Ngoài ra, bạn này còn chia sẻ thêm "manh mối" về một trong số những bạn trẻ dự kiến góp mặt trong buổi casting sắp tới có quan hệ thân thiết trong vòng fan Say Hi là Callmegua (Long Hải) - được biết đến qua những clip nhảy trên nền nhạc của Em Xinh "Say Hi", Anh Trai "Say Hi".

Trước thắc mắc về tính xác thực của các thông tin, anh Phạm Hoàng Phong Phú - nhân viên của DatVietVAC để lại bình luận cho biết không có sự kiện trên. Tuy nhiên, netizen suy đoán đây có thể là cách công ty đang thực hiện tuyến bài truyền thông cho chương trình, nếu nhân viên "thắp nến" có thể sẽ bị nhận biên bản.

Dẫu vậy, mọi thông tin trên hiện chỉ được cập nhật một chiều từ phía khán giả theo dõi chương trình, chưa phải là thông báo chính thức từ nhà sản xuất.

Produce 101 là chương trình truyền hình thực tế sống còn được khai sinh tại Hàn Quốc vào năm 2016, dành cho những tài năng trẻ "tinh hoa hội tụ". Ở mùa đầu tiên, chương trình được tổ chức dành cho 101 thực tập sinh là nữ, sang mùa 2 dành cho thực tập sinh nam. Chương trình sau đó còn cập bến tại Trung Quốc và Nhật Bản. Hình thức tổ chức chương trình là không có các hội đồng đánh giá, giám khảo.

Từ 101 thí sinh ban đầu, các thực tập sinh được đánh giá và phân loại vào các lớp từ A (cao nhất) đến F hoặc X (thấp nhất) dựa trên kỹ năng ca hát, nhảy và rap dựa trên bình chọn trực tiếp và trực tuyến từ khán giả. Cuối cùng, chương trình sẽ lập được nhóm nhạc gồm 11 hoặc 12 thành viên, như một số nhóm nhạc từng ra mắt như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, X1.

Trong trường hợp chương trình sẽ "hạ cánh" về Việt Nam, netizen gửi gắm mong muốn nhà sản xuất đầu tư sân khấu "khủng" cho 101 thực tập sinh, đẩy mạnh các khâu truyền thông, âm nhạc, hậu kỳ, hệ thống âm thanh, ánh sáng. Bên cạnh đó, khán giả hy vọng chương trình sẽ mời những mentor trong các nhóm nhạc idol K-Pop nhằm kích thích sự tò mò của khán giả quốc tế, giúp show được biết đến rộng rãi hơn.