Concert ATSH D-5: "Bao Lời Con Chưa Nói" gây xúc động, dàn Anh Trai "say bye"

HHT - Bữa tiệc âm nhạc tại concert Anh Trai "Say Hi" D-5 mang đến nhiều bất ngờ: "Bao Lời Con Chưa Nói" tạo khoảng lắng xúc động với 200 bức ảnh khán giả và bố mẹ; Best 5 RHYDER, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD "thay màu" nhạc mới.

Concert Anh Trai "Say Hi" (ATSH) D-5 diễn ra tại TP.HCM vào tối 21/3 thu hút hàng chục ngàn khán giả. Vào khoảng 19h30, khán giả chính thức được hòa vào không khí "đu idol", mở màn cực "cháy" với mashup "liên hoàn hit" của DJ Alan Walker. Lần đầu tiên tại concert, dàn "anh trai" cùng hòa giọng trong các ca khúc The Spectre - Who I Am - Alone - Fire.

Hàng loạt bản hit từ ATSH một lần nữa vang lên tại sân khấu concert nhưng được "xào nấu" thành những bản phối mới toanh. Ca khúc I'm Thinking About You khiến cả sân khấu bùng nổ khi Đức Phúc, RHYDER, Hùng Huỳnh, WEAN dàn dựng với phong cách Hip-Hop, phóng khoáng bước xuống từ những chiếc xích lô. Sân khấu tiết mục 10/10 khiến khán giả phấn khích khi lần đầu được thấy các "anh trai" trình diễn vũ đạo trên mặt nước.

Màn "xé túi mù" ca khúc Ngáo Ngơ đến từ "boyband toàn cầu" HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, ERIK, JSOL và ca sĩ khách mời Orange tiếp tục khiến fan "cười xỉu". Dàn nghệ sĩ "chiếm truyền thông" với giao diện em bé dễ thương uống sữa bình, tạo ra loạt biểu cảm nũng nịu đáng yêu ngay trên sân khấu.

Trong khi đó, bản hit Catch Me If You Can "ú òa" khán giả với đoạn intro dẫn dắt từ tam ca Hào Quang, sau đó là màn hội ngộ của 7 thành viên "team Tiểu Học": Dương Domic, Pháp Kiều, RHYDERNEGAV, Quang Hùng MasterD, Công Dương, NICKY.

Đặc biệt, tiết mục Bao Lời Con Chưa Nói gây xúc động mạnh khi dàn dựng bối cảnh sân khấu gồm 200 trăm bức ảnh của khán giả gửi về, là những khoảnh khắc kỷ niệm cùng bố mẹ. Sau khi hoàn thành phần trình diễn, Anh Tú, Song Luân, Dương Domic, Anh Tú Atus đứng trên sân khấu bày tỏ lời yêu thương gửi đến bố mẹ, khiến MC Trấn Thành và khán giả rưng rưng.

Bên cạnh đó, liên khúc Mất Kết Nối x Nỗi Đau Đính Kèm - tiết mục Top Trending của Sóng 25 lần đầu xuất hiện tại concert. Hay dàn anh trai Best5 cũng "thay màu" nhạc mới với các bài hát của RHYDER, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD.

Sau đêm concert, dàn "anh trai" xúc động, cùng chia sẻ những dòng trạng thái luyến tiếc, nói lời tạm biệt. Anh Tú bày tỏ: "Vậy là hành trình ATSH tại TP.HCM đã khép lại. Đêm nay thật đặc biệt, vừa vui, vừa xúc động. Cảm ơn tất cả vì những khoảnh khắc tuyệt vời này. Hẹn gặp lại nhé!". Các "anh trai" Dương Domic, Vũ Thịnh, NEGAV, ERIK, Đức Phúc,... cũng có chung bài đăng kỷ niệm với nội dung tạm biệt concert ATSH tại TP.HCM.

Dẫu vậy, tín hiệu này khiến HiMom, HiDad đặt nghi vấn, rằng chuỗi concert ATSH có quy mô lịch sử chỉ khép lại ở TP.HCM nhưng ở Hà Nội hay những tỉnh, thành phố khác vẫn có thể diễn ra trong thời gian tới.