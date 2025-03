Concert ATSH D-5 vừa kết thúc, HIEUTHUHAI đã có động thái đặc biệt

HHT - Sau concert Anh Trai "Say Hi" D-5, HIEUTHUHAI vừa có màn "nhá hàng" đặc biệt trên mạng xã hội.

HIEUTHUHAI chia sẻ loạt ảnh polaroid, ghép lại sẽ tạo thành dòng chữ: "Cuối cùng chỉ toàn là dối lừa". Ngay sau đó, đội trưởng Trần tiếp tục thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa fanpage. Thành viên GERDNANG "nhá hàng" với các SUNDAYs (FC HIEUTHUHAI): "I have good news for you". (Tạm dịch: Mình có tin vui cho các bạn).

Động thái này thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Các fan chờ đợi màn trở lại hoành tráng từ đội trưởng Trần. Trước màn thay đổi hình ảnh "toàn diện" từ Facebook, TikTok đến Instagram, một số fan dự đoán sắp tới HIEUTHUHAI sẽ trình làng album thứ hai trong sự nghiệp, sau album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó ra mắt năm 2023.

Trong khi đó, không ít người lại khẳng định đây chỉ là sản phẩm âm nhạc riêng lẻ, đánh dấu sự trở lại của thành viên nhóm GERDNANG sau thời gian dài hoạt động cùng dàn Anh Trai "Say Hi".

Từ mùa hè 2024, HIEUTHUHAI đã có hành trình rực rỡ tại show Anh Trai. Đội trưởng Trần để lại nhiều sân khấu triệu view như Ngáo Ngơ, WALK, Quay Đi Quay Lại, Sao Hạng A,... Sau Anh Trai "Say Hi", HIEUTHUHAI nhận về nhiều tình cảm từ khán giả trẻ và thu hút thêm lượng fan đông đảo. Bên cạnh đó, nam rapper cũng lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo khách mời tại Rap Việt 4.

"Âm nhạc là không gian duy nhất để “ngông”. Năm vừa qua, mọi người đã ủng hộ tôi rất nhiều nhưng tiếc rằng tôi vẫn chưa có sản phẩm cá nhân để đáp lại tình cảm đó. Hy vọng năm 2025, tôi và khán giả sẽ có những cuộc gặp gỡ thật dài" - HIEUTHUHAI chia sẻ với L’Officiel.