Concert ATSH D-6 "đẩy thuyền" RHYDER - Captain Boy, Pháp Kiều - Dương Domic qua poster

HHT - Mọi công tác chuẩn bị cho concert ATSH D-6 vào tối 10/5 đang bước vào giai đoạn nước rút. Đáng chú ý, sau khi loạt poster được dựng, fan "cúp-lê" của dàn "anh trai" như Hải Đăng Doo - Hùng Huỳnh, RHYDER - Captain Boy, Pháp Kiều - Dương Domic... không khỏi trầm trồ vì ban tổ chức chuẩn "thuyền trưởng".

Từ trưa 8/5, bất chấp thời tiết nắng nóng oi bức của mùa Hè Thủ đô Hà Nội, BTC concert Anh Trai "Say Hi" D-6 cho biết đã có đông đảo fan đến khu vực bán các sản phẩm merchandise - các sản phẩm liên quan đến chương trình để tậu những món đồ yêu thích như dây đeo, khăn, sổ tay, nón... Đồng thời, nhiều Hi Mom - Hi Dad (fan của chương trình) cũng có những tấm ảnh cheap moments trước thềm concert.

Theo cập nhật từ BTC, phần thi công sân khấu cho concert đang dần hoàn thiện. Bên cạnh đó, khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhiều tấm poster lớn in hình ảnh của dàn "anh trai" đã được BTC dựng "nét căng".

Sự chú ý của netizen nhanh chóng "va" vào cách BTC sắp xếp vị trí poster của dàn mỹ nam, một bạn khán giả thích thú: "Mê cái cách BTC 'đu OTP'". Bởi lẽ, các trụ dựng poster được chia thành 3 mặt, BTC đã ghép các "anh trai" có mối quan hệ thân thiết hay "oan gia ngõ hẹp" cạnh nhau. "Vũ trụ OTP" hội ngộ gồm các "anh trai" RHYDER - Captain Boy, Hải Đăng Doo - Hùng Huỳnh, Quang Hùng MasterD - NEGAV, Atus - Song Luân, HURRYKNG - WEAN...