Concert của BLACKPINK tại Hà Nội không bị hủy, ngành du lịch kỳ vọng thu hút du khách

HHT - Dự kiến đón 67.000 khán giả trong 2 đêm diễn tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, concert của BLACKPINK được Sở Du lịch Hà Nội đặt kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy du lịch nội địa, mang về doanh thu lớn.

Theo báo Dân Trí, văn bản của UBND TP Hà Nội khẳng định 2 đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc - BLACKPINK trong khuôn khổ World tour Born Pink sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch, vào ngày 29 và 30/7 tại Hà Nội.

Dự kiến concert sẽ đón 36.000 khán giả vào ngày 29/7 và 31.000 khán giả vào ngày 30/7. UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các Sở, Ngành và địa phương chỉ đạo công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh. Sở Y tế xây dựng phương án y tế, phòng chống dịch...

UBND TP Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách, là địa phương phù hợp để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao tới bạn bè quốc tế.

Hiện tại, các khâu dựng sân khấu, gian hàng chuẩn bị cho concert của BLACKPINK đang dần đi đến hoàn thiện tại sân vận động Mỹ Đình. Các dancer hỗ trợ cho buổi diễn của nhóm tại Hà Nội - YGX cũng đang lần lượt đăng trạng thái khởi hành tới Việt Nam.

Theo báo Dân Việt, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan từng tiết lộ ngành du lịch xứ chùa Vàng thu được 20 - 30 triệu USD (từ hơn 473 tỷ đến 710 tỷ VNĐ) từ việc lưu trú, vé máy bay, tiêu dùng trong 5 ngày trước và sau concert của BLACKPINK. Singapore và Indonesia cũng thu lại hơn 35 triệu USD (gần 829 tỷ VNĐ) trong thời gian BLACKPINK tới lưu diễn.

Sở Du lịch Hà Nội đang đặt kỳ vọng lượng khách du lịch nội địa đến Thủ đô sẽ tăng lên khoảng 20%, khách quốc tế khoảng 15%, tổng doanh thu từ khách du lịch sẽ tăng 15% so với tháng 6, nhờ sức ảnh hưởng từ concert của BLACKPINK.