Concert của Jessica tại Việt Nam cán mốc tiếp ứng 100 triệu, fan sẵn sàng dự tiệc

HHTO - Các Golden Stars Việt nói với nhau rằng, cuộc hẹn ngày 18/4 sắp tới với Jessica Jung không phải là đi concert, mà là xúng xính dự bữa tiệc sinh nhật được chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Khi tour diễn Reflections của Jessica Jung mở màn ở Malaysia hôm 11/1, cộng đồng fan Golden Stars Việt Nam đã ao ước tour diễn năm nay sẽ hạ cánh tại sân nhà.

Hơn cả mong đợi, TP.HCM không chỉ được chọn là điểm dừng chân thứ 2 của tour diễn Reflections, mà ngày tổ chức 18/4 còn đúng vào dịp sinh nhật của Jessica. Các Golden Stars Việt còn nói với nhau rằng, cuộc hẹn sắp tới không phải là đi concert, mà là xúng xính dự bữa tiệc sinh nhật được chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Jessica Jung hẹn gặp fan Việt đúng dịp sinh nhật. Ảnh: BTC.

Với các Golden Stars, concert năm nay đặc biệt khi Jessica lần đầu mang “chùm” hit gắn liền với SNSD như Into The New World Gee, Genie, The Boys,… lên sân khấu riêng.

Setlist trong concert "Reflection" của Jessica Jung. Ảnh: TYCCJ Vietnam.

Concert Reflection sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 18/4 tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP.HCM với 7 hạng vé, có giá từ 1,5 triệu tới 5 triệu đồng. Trong đó, hạng vé “xịn” nhất SVIP, và một số hạng vé VIP đã được bán hết ngay từ cuối tháng 2.

Hạng vé và quyền lợi dành cho fan trong concert "Reflection". Ảnh: BTC.

Đồng hành cùng concert, cộng đồng fan TYCCJ Vietnam đã “mở khóa” dự án tiếp ứng The Golden Mirror với thông điệp: “Dù thời gian có trôi đi, Việt Nam vẫn luôn là nơi Jessica được đón chào bằng những điều ngọt ngào nhất”.

Bộ merch "Mirror Prestige" xịn sò, rất đáng để sưu tập. Ảnh: TYCCJ Vietnam.

Với các khoản đóng góp tương ứng với mốc First Reflection (từ 199K), mốc Golden Light (từ 399K), mốc Mirror Prestige (từ 699K), các fan sẽ nhận được các bộ quà tặng từ cơ bản đến trọn bộ merch cao cấp nhất của dự án The Golden Mirror, để lưu giữ kỷ niệm cùng Reflections Tour.

Bộ merch Mirror Prestige gồm: lightstick, khăn bandana, móc khoá, tag hành lý, túi tote, sticker được thiết kế đẹp mắt, đáng để sưu tập đó nha!

Dự án tiếp ứng "The Golden Mirror" hiện đã cán mốc 100 triệu đồng. Ảnh: TYCCJ Vietnam.

Hiện dự án tiếp ứng The Golden Mirror đã "mở khoá" mốc 100 triệu đồng, như vậy FC chắc chắn sẽ mang tới một photobooth xịn xò - nơi dành cho các Golden Stars cùng lưu giữ những khoảnh khắc “vàng”, backdrop check-in lộng lẫy cùng flag banner cũng sẽ được chuẩn bị bên lề sự kiện concert.

Jessica gửi lời chào đến fan Việt. Nguồn: River Flows In You.

Theo bật mí từ TYCCJ Vietnam, mục tiêu tiếp theo của The Golden Mirror là "mở khoá" tiếp các mốc tiếp ứng 130 triệu đồng và 150 triệu đồng.

Theo đó, với mốc 130 triệu đồng, FC sẽ phủ sóng hình ảnh Jessica Jung tại cụm Sky LED Thủ Thiêm. Và nếu đạt được mốc 150 triệu đồng, FC sẽ có một project cực kỳ bất ngờ dành cho “công chúa băng giá”. Được biết, quỹ tiếp ứng của The Golden Mirror sẽ đóng vào ngày 12/3 sắp tới.