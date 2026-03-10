Ai là bạn trai ấn tượng nhất Boyfriend on Demand: Không phải Seo In Guk thì là?

HHTO - "Đăng ký dịch vụ "Boyfriend on Demand" (Bạn trai theo yêu cầu)" thì bạn sẽ chọn ai?" - chủ đề này đang có hơn 46K lượt đọc trên diễn đàn theqoo và một trong những câu trả lời được "vote up" đông đảo là "Người lớn chọn hết".

Boyfriend on Demand là series gốc của Netflix vừa phát hành vào ngày 6/3, do Jisoo và Seo In Guk đóng chính. Cô vào vai Seo Mi Rae - một PD của công ty sản xuất webtoon, tôn thờ chủ nghĩa độc thân sau mối tình thất bại. Sau khi được mời dùng thử dịch vụ thực tế ảo "Bạn trai theo yêu cầu", Mi Rae dần bị cuốn vào những chuyện tình đa dạng với những nhân vật ảo trong đó.

Sau khi sụp đổ vì nhận ra hiện thực "bạn trai" cũng nói lời yêu với hơn 12.000 người như cô, Mi Rae quyết định sử dụng tính năng thiết kế một mẫu người yêu dành riêng cho mình. Nhưng vô tình, người đó lại trông giống hệt PD mà cô không ưa - Park Kyeong Nam (Seo In Guk), cũng là người vừa tỏ tình ngoài đời với cô.

Boyfriend on Demand hiệu triệu một dàn trai đẹp để khắc họa những "lựa chọn hoàn hảo" của "Bạn trai theo yêu cầu" gồm Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon, Ong Seong Woo, Jay Park, Lee Jae Wook, Kim Young Dae, Nam Woo Hyun, Choi Si Won, Lee Hyun Wook, Lee Sang Yi, Hong Seok... Không chỉ vậy, các diễn viên phụ/ cameo vào vai bạn trai cũ hay đối tượng xem mắt cũng là những gương mặt sáng láng như: Kim Sung Cheol, Hong Seung Bum...

Dàn trai đẹp của "Boyfriend on Demand" "kể mỏi miệng" chưa hết.

"Bữa tiệc nhan sắc" của Boyfriend on Demand bày ra là lúc khán giả khắp nơi đặt câu hỏi chàng trai nào có sức hút khó cưỡng nhất trong phim hoặc "nếu đăng ký dịch vụ "Bạn trai theo yêu cầu", bạn sẽ chọn ai?". Trên theqoo, chủ đề này lọt bảng thịnh hành với hơn 46K lượt đọc với hơn 446 bình luận (tính đến chiều 9/3), đó là chưa kể tương tác từ các bài dịch/ đăng lại.

Seo Kang Joon - vai bạn trai ảo Seo Eun Ho chính là người liên tục được nhắc tên ở phần bình luận. Vóc dáng cao lớn, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt màu hổ phách tự nhiên vẫn có mê lực như ngày nào.

Trong phim, Seo Eun Ho (Seo Kang Joon) là lựa chọn hàng đầu, nhận về 5/5 sao với hơn 12.400K người trải nghiệm cùng lượt người dùng mới tăng theo phút. Seo Eun Ho là nam thần khoa kiến trúc của trường Đại học, đối tượng yêu cầu người dùng phải chủ động chinh phục để được hẹn hò. Anh điển trai, tốt bụng, "ông trùm" của những hành động nhỏ gây thương nhớ, thoại không "cờ-ring" mà rung động; đặc biệt không thích "chơi trò mập mờ" với "em gái mưa". Eun Ho là người Mi Rae dù thử nghiệm với nhiều đối tượng vẫn mê mẩn khi quay lại và đắm chìm khó dứt.

"Anh ghệ tông hồng" Seo Eun Ho (Seo Kang Joon) được nhiều "người dùng" phải lòng.

Bình luận từ dân mạng:

"Khuôn mặt của Seo Kang Joon như thiên thần."

"Tôi chọn tiền bối Seo Eun Ho."

"Tôi xem xong và thấy thích Lee Soo Hyuk nhất haha. Chỉ riêng khuôn mặt của anh ấy thôi cũng đủ khiến tôi thích thú rồi."

"Lee Jae Wook nhé. Anh ấy ngầu như thế từ bao giờ vậy."

"Thích Ong Seong Woo, mang ngay một bộ hành động đến cho anh ấy đi."

"Sao phải chọn, tôi làm nữ phụ, tôi chọn hết. 2 tháng trải nghiệm hơn 200 người."

"Cảnh của Kim Sung Cheol đúng gu tôi khi hẹn hò nên tôi chọn anh ấy.

Park Kyeong Nam quá lạnh lùng đến mức khiến đối phương dễ hiểu lầm anh đang ghét bỏ họ, mà nam chính sẽ thuộc về nữ chính nên "PD Park" Seo In Guk bị loại khỏi "vùng lựa chọn" của nhiều khán giả.

Boyfriend on Demand có kịch bản đơn giản, hài hước, đánh trúng tâm lý khán giả nữ. Dù vẫn có những đề tài tranh cãi nhưng ở tác phẩm này, diễn xuất của Jisoo đã tiến bộ hơn, nhất là đài từ. "Phản ứng hóa học" của cô với bạn diễn nam chính - phụ đều được khán giả đánh giá tốt.